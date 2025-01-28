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Токаев заявил, что авиатопливо в аэропортах Казахстана слишком дорогое

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Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что авиакеросин в аэропортах Казахстана, в частности, в Астане, слишком дорогой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Еще одна срочная задача - это создание на территории нашей страны международного аэрохаба. Нужно принять самые решительные меры с целью преобразования наших крупных аэропортов в международные конкурентоспособные хабы.

Предстоит создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы. Необходимо упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива.

Последний момент крайне важен, потому что авиакеросин в наших аэропортах, в частности, в столичном аэропорту, слишком дорогой. Антимонопольное ведомство совместно с правительством должны выполнить эту задачу уже в первой половине года", - заявил Токаев.

Он добавил, что рынок грузовых авиаперевозок в мире оценивается в 140 млрд долларов, но ни одна казахстанская авиакомпания не задействована в полном объеме в этом процессе.

Напомним, сегодня, 28 января, Токаев проводит расширенное заседание правительства в Астане. Как сообщали ранее в Акорде, в ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.

На заседании премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления. Зампремьера и глава МНЭ Серик Жумангарин по этой теме пояснил, что в Казахстане недостаточная собираемость налогов.

Еще министр национальной экономики Серик Жумангарин во время заседания правительства заявил о возможном упразднении соцналога и пенсионных отчислений.

Добавим, также сегодня президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе прокомментировал появившуюся в Сети информацию, что цены на авиабилеты высоки из-за затрат аэропорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215814-tokaev-zayavil-chto-aviatoplivo-v-aeroportah-kazahstana-slishkom-dorogoe/

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