Токаев заявил, что авиатопливо в аэропортах Казахстана слишком дорогое

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что авиакеросин в аэропортах Казахстана, в частности, в Астане, слишком дорогой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Еще одна срочная задача - это создание на территории нашей страны международного аэрохаба. Нужно принять самые решительные меры с целью преобразования наших крупных аэропортов в международные конкурентоспособные хабы.

Предстоит создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы. Необходимо упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива.

Последний момент крайне важен, потому что авиакеросин в наших аэропортах, в частности, в столичном аэропорту, слишком дорогой. Антимонопольное ведомство совместно с правительством должны выполнить эту задачу уже в первой половине года", - заявил Токаев.

Он добавил, что рынок грузовых авиаперевозок в мире оценивается в 140 млрд долларов, но ни одна казахстанская авиакомпания не задействована в полном объеме в этом процессе.

Напомним, сегодня, 28 января, Токаев проводит расширенное заседание правительства в Астане. Как сообщали ранее в Акорде, в ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.

На заседании премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления. Зампремьера и глава МНЭ Серик Жумангарин по этой теме пояснил, что в Казахстане недостаточная собираемость налогов.

Еще министр национальной экономики Серик Жумангарин во время заседания правительства заявил о возможном упразднении соцналога и пенсионных отчислений.

Добавим, также сегодня президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе прокомментировал появившуюся в Сети информацию, что цены на авиабилеты высоки из-за затрат аэропорта.