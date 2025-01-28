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Токаев проводит расширенное заседание правительства в Астане

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Расширенное заседание правительства РК
Расширенное заседание правительства РК. Фото: t.me/aqorda_resmi

Во вторник, 28 января, в Астане проходит расширенное заседание правительства с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщали ранее в Акорде, в ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.

Будут заслушаны доклады премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов.

Открывая заседание, Токаев отметил, что оно проходит на фоне кардинальных изменений в мире.

"Глобальные процессы могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране. Надо также иметь в виду, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире. К этому нужно быть готовыми. Успешная адаптация к новым реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана.

Об эффективности правительства и акимов будем судить, прежде всего, по результатам развития экономики и улучшения качества жизни граждан. Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги ушедшего года и сформулировать актуальные задачи, которые предстоит решить в кратчайшие сроки", - подчеркнул президент.

Отметим, прошлое расширенное заседание правительства под председательством главы государства состоялось в феврале 2024 года. Тогда президент дал старт работе нового правительства РК под руководством Олжаса Бектенова, подвел итоги и обозначил актуальные задачи перед кабмином.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215704-tokaev-provodit-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-v-astane/

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