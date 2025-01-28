Соцналог и пенсионные отчисления работодателя предложили упразднить в Казахстане

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин во время заседания правительства заявил о возможном упразднении соцналога и пенсионных отчислений, передает NUR.KZ.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов предлагал повысить НДС, но снизить соцналог и пенсионные отчисления работодателя.
"В связи с повышением ставки НДС у бизнеса, естественно, появятся дополнительные издержки. Государство готово их компенсировать. Прежде всего мы хотели бы обратить внимание на то, что у нас одна из самых высоких нагрузок на фонд оплаты труда.
Вот здесь и кроется самая большая проблема нашей экономики. Нагрузка на фонд оплаты труда, которую платит бизнес, составляет порядка 40%. А это себестоимость товара. К чему это приводит? Это приводит к тому, что себестоимость продукции становится высокой, а сама продукция - неконкурентоспособной", - уверен Жумангарин.
Он добавил, что в связи с этим, в случае увеличения ставки НДС до планируемого уровня, правительство готово снизить нагрузку на фонд оплаты труда.
"Мы готовы значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10%, до 30%, за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Эти расходы бюджет сможет взять на себя.
Мы понимаем, что социальный налог является основным доходом местных бюджетов. Нами прорабатываются варианты по перераспределению других видов налогов с республиканского в местные бюджеты. Мы готовы компенсировать им это. Будущие доходы позволят это сделать", - заявил заместитель премьер-министра.
Он резюмировал, что в результате произойдет перебалансировка налоговой системы Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2215782-socnalog-i-pensionnye-otchisleniya-rabotodatelya-predlozhili-uprazdnit-v-kazahstane/