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"Когда-то вам помогли – теперь и вы отвечайте взаимностью": Токаев об оказанной банкам поддержке

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Здание банка
Здание банка. Иллюстративное фото: AGCreativeLab/Getty Images

На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев призвал вовлечь банки второго уровня в реализацию правительственных программ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент высказался о финансовом обеспечении значимых проектов.

"Много раз говорилось, что ресурсы банков второго уровня можно и нужно задействовать для реализации программ правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов.

Надо поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на субсидирование ставок по кредитам. Это позволит в несколько раз увеличить охват финансированием и с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот", - сказал президент.

Он напомнил, что с 2017 по 2020 год ряду крупных банков на условиях солидарной ответственности их акционеров была оказана государственная поддержка, в том числе за счет Нацфонда, сроком на 15 лет.

"Отдельные банки уже покрыли все убытки, но продолжают удерживать принадлежащие государству средства. Причем имеют гарантированную прибыль, вкладывая их под высокие проценты в безрисковые государственные инструменты. Правительству и Нацбанку поручается принять решение.

Хочу подчеркнуть по этому вопросу: банки ни в коем случае не враги правительства и, тем более, народа, но должно быть справедливое партнерство на основе диалога. Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте взаимностью", - заявил Токаев.

Напомним, осенью прошлого года на заседании правительства депутат Ерлан Саиров задал вопрос, почему у частных банков не забирают государственные деньги, несмотря на дефицит бюджета в стране. Премьер-министр Олжас Бектенов тогда ответил, что оказанная банкам госпомощь будет возвращена, но без "резких решений".

Добавим, сегодня, 28 января, Токаев проводит расширенное заседание правительства в Астане. Как сообщали ранее в Акорде, в ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.

Так, на заседании премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС. Зампремьера и глава МНЭ Серик Жумангарин по этой теме пояснил, что в Казахстане недостаточная собираемость налогов, и заявил о возможном упразднении соцналога и пенсионных отчислений.

Также Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС. Еще президент заявил, что авиатопливо в аэропортах Казахстана слишком дорогое, и это мешает преобразовать их в международные конкурентоспособные хабы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215826-kogda-to-vam-pomogli-teper-i-vy-otvechayte-vzaimnostyu-tokaev-ob-okazannoy-bankam-gospodderzhke/

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