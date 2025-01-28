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Токаев поручил сохранить здравый смысл при назначении штрафов в Казахстане

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Полицейский выписывает штраф
Полицейский выписывает штраф. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев коснулся вопроса назначения штрафов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Принцип закона и порядка должен глубоко укорениться в общественном сознании. Важно продвигать и воплощать на практике принцип "нулевой терпимости" к правонарушениям. Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего, акимами регионов.

Однако при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем со стороны как государства, так и общественных активистов.

Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства. Здесь должно быть общественное согласие через диалог", - заявил Токаев.

Он призвал казахстанцев не навешивать ярлыки на свою страну по поводу мер в виде штрафов и ограничений, поскольку некоторые граждане "высмеивают" Казахстан.

Накануне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов раскритиковал систему штрафов в Казахстане и высказался о недовольстве граждан. До него, в декабре прошлого года, систему критиковал депутат Азат Перуашев, который заявил, что чиновники "строят "Штрафстан".

Отметим, что в последнее время ажиотаж среди казахстанцев вызвали штрафы за прогрев авто свыше 5 минут. Депутат Екатерина Смышляева подняла данную тему и рассказала, что будет с нормой закона, которая запрещает прогревать авто зимой больше пяти минут. Смышляева сообщила, что данной норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

Позже вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут. А прокуратура Северо-Казахстанской области отменила штраф, так как сотрудником полиции допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.

Кроме того, депутат мажилиса Снежанна Имашева разъяснила, в каких случаях казахстанцев не будут штрафовать за прогрев авто свыше 5 минут. По ее данным, прогревать машину можно "хоть 55 минут".

Добавим, что в июне прошлого года заместитель министра финансов ответил на критику нового Налогового кодекса, который называли "карательной книгой" и инструментом уничтожения казахстанского бизнеса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215833-tokaev-poruchil-sohranit-zdravyy-smysl-pri-naznachenii-shtrafov-v-kazahstane/

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