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"Недостаточно собираемых налогов": зачем Казахстану увеличение НДС, объяснил Жумангарин

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Серик Жумангарин
Серик Жумангарин. Фото: Акорда

На расширенном заседании кабмина с президентом зампремьера и глава МНЭ Серик Жумангарин заявил, в Казахстане недостаточная собираемость налогов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как уже было доложено, у нас недостаточный уровень бюджета развития. Это связано с недостаточной собираемостью налогов. (…)

Одним из основных налогов является НДС. В общем объеме собираемых налогов доля НДС составляет более 24%. При этом сущность НДС искажена. Почему так произошло? Это связано с проведенными в прошлом налоговыми реформами. С 1995 по 2009 год была снижена ставка НДС с 20 до 12%, а также КПН - с 30 до 20%.

Цель была благая - планировалось, что снижение ставки повлечет за собой оздоровление климата, налогового и инвестиционного, увеличится количество предприятий и инвестиций в страну. (…) В результате, собираемость упала. В законодательном поле появились легальные лазейки для оптимизации налогообложения, бизнес начал дробиться. Из-за этого прервался зачет по НДС, и НДС фактически превратился в розничный налог со ставкой 12%", - заявил Серик Жумангарин.

Глава МНЭ добавил, что одна из причин - высокий порог для постановки на учет по НДС в 78 млн тенге. Он предложил снизить порог НДС до 15 млн тенге.

"В этих пределах на сегодня работает 80% малого и среднего бизнеса, поэтому серьезного влияния это на большинство МСБ не окажет", - заявил Жумангарин.

Еще одно предлагаемое изменение - специальный налоговый режим на основе розничного налога. НДС при этом в рамках реформы предлагается поднять "до планируемого уровня".

"Мы провели расчеты на макроэкономических моделях Национального банка. Уже есть конкретное видение. Будем обсуждать с экспертами", - заявил он.

Сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Напомним, ранее в Казахстане обсуждалось повышение ставки НДС с 12 до 16%. В МНЭ объясняли, что это должно увеличить объемы денежных поступлений в бюджет, а также повысить конкурентоспособность отечественных товаров.

Позже в Министерстве нацэкономики подробно рассказали, зачем в Казахстане хотят повысить данный налог. Между тем эксперты разделились во мнении о пользе и негативных последствиях этого решения.

На расширенном заседании правительства в новом составе, которое состоялось в феврале 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что повышение НДС с 12 до 16 процентов не панацея, сам налог нуждается в реформировании.

Через несколько дней после этого премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут. Глава Минфина пояснил, что решение было принято из-за мнения, что это может негативно отразиться на бизнесе и обществе.

Добавим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что налог на добавленную стоимость (НДС) - это государственный сбор с суммы, которую коммерческая фирма добавляет к цене товара в процессе его производства и реализации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215796-nedostatochno-sobiraemyh-nalogov-zachem-kazahstanu-uvelichenie-nds-obyasnil-zhumangarin/

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