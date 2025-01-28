"До конца сессии": Токаев поручил ускорить принятие закона о совершенствовании ОСМС
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Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о совершенствовании системы медстрахования в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Ранее я давал поручение обеспечить более справедливое финансирование государственных социальных программ. Правительство начало эту работу. Только в прошлом году в сфере здравоохранения выявлены и оптимизированы неэффективные затраты на сумму более чем 140 миллиардов тенге. Следовательно, при ответственном подходе всегда можно найти резервы", - заявил президент.
По его словам, необходимо продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования - предстоит принять еще ряд законодательных мер.
"Поэтому правительству следует оперативно проработать с парламентом законопроект по совершенствованию системы ОСМС. Документ должен быть принят до конца текущей сессии", - поручил глава государства.
В рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" за два года построено 460 объектов первичного звена, еще 195 планируется завершить в этом году.
"Однако модернизация многопрофильных центральных районных больниц продвигается не так, как хотелось бы.
Половина из 32 больниц, запланированных на текущий год, еще на стадии разработки и экспертизы проектно-сметной документации. Вопрос их оснащения медицинским оборудованием тоже не решен. Правительству и акимам до конца этого года следует обеспечить ввод всех объектов первичного звена, а модернизацию центральных районных больниц завершить до конца 2026 года", - заявил Токаев.
Отметим, накануне глава Минздрава и представитель фонда обязательного социального медстрахования признали, что система ОСМС казахстанцев не привлекает.
До этого депутаты мажилиса указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании.
Кроме того, депутат Бакытжан Базарбек и вовсе возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215880-tokaev-poruchil-uskorit-reformirovanie-sistemy-medstrahovaniya/