Токаев поручил запустить "Школу акимов" в Казахстане

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев высказался о подготовке акимов в Казахстане и поручил запустить новый обучающий проект, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всего государственного аппарата. Внедрение прямой выборности акимов привело к появлению новой категории государственных служащих - избираемых управленцев. Это свыше 2,5 тысячи руководителей. Среди них все больше тех, кто ранее не работал на государственной службе, в том числе и молодежи. Поэтому становится актуальным вопрос комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня. Поручаю правительству совместно с Агентством по делам госслужбы запустить обучающий проект "Школа акимов", - поручил он.

Глава государства рекомендовал учесть опыт партии Аmanat, которая уже проводит такую работу.

"Главная задача госаппарата – решение насущных проблем граждан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними. Поэтому особое внимание следует обратить на обращения населения. Только в Администрацию президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений, а во все государственные органы страны - почти четыре миллиона. Данный показатель увеличивается из года в год.

С одной стороны, это говорит о том, что люди поверили в концепцию "слышащего государства". Но, с другой, очевидно, что их вопросы не находят своего решения в ходе повседневной работы государственных органов. Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращениями стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур", - добавил Токаев.

Напомним, минувшей осенью Токаев отметил, что в результате проведенных реформ значительно изменился институт акимов. Он подчеркнул, что окончательный переход к проведению прямых выборов сельских акимов позволил обновить корпус на 90%.

"Акимами должны становиться деятельные граждане, неравнодушные к судьбе своей страны. Именно таким людям необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Особенно важно, чтобы депутаты маслихата и акимы работали слаженно, ведь их можно назвать двумя столпами государства в регионах", - заявил президент Казахстана.

В январе этого года Токаев подчеркнул, что акимы должны быть готовы принимать смелые решения.