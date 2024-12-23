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"Были инициаторами перевода": хотят ли жители Костанайской области вернуть прежний часовой пояс

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Часы висят на стене
Часы. Иллюстративное фото: Jackal Pan/Getty Images

На брифинге в СЦК аким Костанайской области прокомментировал, как жители отреагировали на перевод времени, и не просят ли они вернуть прежний часовой пояс, передает корреспондент NUR.KZ.

"Костанайская область была одним из инициаторов перевода времени, считаю, что решение было принято правильно, по крайней мере, каких-то негативных фактов со стороны предприятий и населения я не получал, что надо вернуть обратно.

По себе тоже физически ощущаю, что мы живем в более правильном времени, раньше ложимся, раньше встаем. Никаких перебоев в экономике мы тоже не видим, но надо время чтобы прошло, чтобы сделать выводы", - заявил аким Кумар Аксакалов.

Касательно увеличения потребления электроэнергии из-за перевода времени аким Костанайской области добавил, что "должен пройти цикл", по которому можно будет измерить прежний расход и нынешний.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При этом переходе многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический перевод гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

На днях премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов высказался о введении единого часового пояса на территории нашей страны. Глава правительства посетил Костанайскую область и в беседе с жителями обратил внимание на то, что научно доказано положительное влияние естественного времени на здоровье и благополучие граждан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2203689-byli-iniciatorami-perevoda-hotyat-li-zhiteli-kostanayskoy-oblasti-vernut-prezhniy-chasovoy-poyas/

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