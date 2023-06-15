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Каныш Тулеушин назначен первым заместителем главы Минцифры Казахстана

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Каныш Тулеушин
Каныш Тулеушин. Фото: primeminister.kz

Каныш Тулеушин был назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Сообщается, что Тулеушин Каныш Аманбаевич родился в 1983 году в Жезказгане.

Он окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, а также университет Оксфорда Брукса и Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в коммерческих структурах.

В 2004-2005 годах являлся специалистом Отдела по обслуживанию юридических лиц, начальник Отдела филиала АО "Темирбанк".

В 2006-2007 годах был главным экспертом Департамента торгово-экономического анализа АО "Центр развития торговой политики".

В 2007-2008 годах работал начальником Управления инновационной политики Департамента индустриально-инновационной политики Министерства индустрии и торговли РК.

С 2008 по 2011 годы был консультантом, заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С 2011 по 2013 годы — вице-министр индустрии и новых технологий РК.

В 2013-2016 годах занимал должность управляющего директора АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

В 2016-2017 годах возглавлял правление АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

С 2018 года по настоящее время работал в коммерческих структурах.

По данным с официального сайта МЦРИАП, министерство занимается формированием и реализацией государственной политики в области цифрового развития страны, в сферах инновационной деятельности, связи, оказания государственных услуг, электронной промышленности.

Также ведомство работает над развитием электронного правительства, координацией деятельности ГК "Правительство для граждан", занимается вопросами информационной безопасности, аэрокосмической промышленности, геодезии и картографии.

Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК с сентября 2020 года является Багдат Мусин.

Вице-министры: Асхат Оразбек, Асет Турысов, Малик Олжабеков и Аскар Жамбакин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024953-kanysh-tuleushin-stal-pervym-vitse-ministrom-tsifrovogo-razvitiya/

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