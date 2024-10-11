В Нацбанке высказались об использовании денег из Нацфонда на строительство АЭС

Тимур Сулейменов рассказал, обращалось ли правительство с предложением использовать средства Национального фонда при строительстве АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты на брифинге поинтересовались у председателя Нацбанка, обращалось ли правительство с предложением использовать деньги Национального фонда на строительство АЭС.

"Нет, никаких обращений не было", - заявил глава Нацбанка.

В целом, по его словам, вопрос финансирования строительства крайне важен.

"Есть технологии, есть кадры и есть финансы. Как мне кажется, стороне переговоров с консорциумом, с кем бы то ни было, нам необходимо иметь какие-то козыри. Если мы ни технологии, ни кадры, ни финансы сами не даем, тогда наш переговорный курс, он ниже.

Поэтому я, честно говоря, не исключал бы, что мы какие-то деньги сами профинансируем. То есть не так, что инвестор сам деньги принес и полностью профинансировал. Я бы не исключал, что Казахстан привлечет часть финансирования, либо может из бюджета привлечет часть, это наши переговорные позиции", - добавил Сулейменов.

Между тем, по его словам, пока правительство не обращалось с подобными предложениями в Нацбанк.

"Мне кажется, пока еще рано", - отметил он.

Также журналисты поинтересовались, насколько возможно строительство станции в рассрочку.

"Я, честно говоря, не знаю, что имелось в виду. Наверное, лучше адресовать вопрос Минэнерго, который является ответственным органом в этом направлении", - заявил в ответ глава Нацбанка.

Напомним, накануне вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов заявил, что построить АЭС в Казахстане могут в рассрочку.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось в воскресенье, 6 октября. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

После этого заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика для строительства АЭС.