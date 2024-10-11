Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Нацбанке высказались об использовании денег из Нацфонда на строительство АЭС

Опубликовано:

АЭС
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Тимур Сулейменов рассказал, обращалось ли правительство с предложением использовать средства Национального фонда при строительстве АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты на брифинге поинтересовались у председателя Нацбанка, обращалось ли правительство с предложением использовать деньги Национального фонда на строительство АЭС.

"Нет, никаких обращений не было", - заявил глава Нацбанка.

В целом, по его словам, вопрос финансирования строительства крайне важен.

"Есть технологии, есть кадры и есть финансы. Как мне кажется, стороне переговоров с консорциумом, с кем бы то ни было, нам необходимо иметь какие-то козыри. Если мы ни технологии, ни кадры, ни финансы сами не даем, тогда наш переговорный курс, он ниже.

Поэтому я, честно говоря, не исключал бы, что мы какие-то деньги сами профинансируем. То есть не так, что инвестор сам деньги принес и полностью профинансировал. Я бы не исключал, что Казахстан привлечет часть финансирования, либо может из бюджета привлечет часть, это наши переговорные позиции", - добавил Сулейменов.

Между тем, по его словам, пока правительство не обращалось с подобными предложениями в Нацбанк.

"Мне кажется, пока еще рано", - отметил он.

Также журналисты поинтересовались, насколько возможно строительство станции в рассрочку.

"Я, честно говоря, не знаю, что имелось в виду. Наверное, лучше адресовать вопрос Минэнерго, который является ответственным органом в этом направлении", - заявил в ответ глава Нацбанка.

Напомним, накануне вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов заявил, что построить АЭС в Казахстане могут в рассрочку.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось в воскресенье, 6 октября. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

После этого заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика для строительства АЭС.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2173105-glava-nacbanka-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-stroitelstve-aes-v-rassrochku/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie