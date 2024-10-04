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Ерлан Карин: Кампания референдума по АЭС - самая продолжительная в истории Казахстана

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Ерлан Карин
Ерлан Карин. Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин высказался касательно кампании референдума по АЭС в Казахстане, опубликовав пост в Telegram-канале, передает NUR.KZ.

В своем посте госсоветник Еран Карин сообщил, что сегодня завершается информационно-разъяснительная кампания референдума по вопросу строительства в Казахстане АЭС, длившаяся 400 дней.

"В политической истории современного Казахстана это, пожалуй, самая продолжительная кампания. Почему 400 дней?! Потому что идею проведения референдума глава государства впервые высказал еще в прошлом году - 1 сентября 2023 года в своем очередном послании. Тот день фактически и стал началом большой кампании референдума", - говорится в сообщении.

За это время, по словам госсоветника, в каждом регионе прошли общественные слушания, в информационном пространстве состоялись содержательные дискуссии экспертов и общественников.

"В целом нынешняя кампания проходила в спокойном и конструктивном ключе. Стоит еще отметить, что в ходе данной кампании общественные силы страны впервые консолидировались не по политическим, а по экономическим мотивам. По инициативе партии Amanat 6 политических партий и более 20 общественных объединений создали народный штаб "За строительство АЭС".

Члены Штаба провели встречи с жителями всех регионов, в которых также участвовали ведущие эксперты и специалисты в сфере энергетики. В итоге у наших граждан была возможность сформировать свое взвешенное мнение о перспективах развития атомной энергетики в Казахстане", - подытожил Ерлан Карин.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2169867-erlan-karin-kampaniya-referenduma-po-aes-samaya-prodolzhitelnaya-v-istorii-kazahstana/

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