"Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса": Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев отметил роль маслихатов как важной ветви государственной власти.

Он напомнил, что по итогам референдума в 2022 году были внесены поправки в Конституцию. Значительно усилена роль парламента, приняты конкретные меры по совершенствованию деятельности всех ветвей власти, в том числе местных представительных органов.

"Теперь выборы в областные маслихаты проводятся по смешанной системе, а районные депутаты избираются только по мажоритарной системе. Убежден, что этот шаг придал импульс продвижению нашей страны по пути демократизации.

Одним из результатов масштабных преобразований стало усиление политической конкуренции. Недавние выборы, которые уже прошли уже по новым правилам, дали возможность обновить маслихаты. В депутатский корпус вошли представители шести политических партий. В настоящее время только десятую часть членов маслихатов составляют депутаты, избранные по партийным спискам. Остальные были избраны по одномандатным округам. Депутатами были избраны 434 самовыдвиженца.

Следует признать, что прежде политические партии не уделяли должного внимания работе с разными слоями общества. Ситуация изменилась только после внесения соответствующих требований в Закон. Например, в партийном списке была установлена специальная квота для молодежи. Это предоставило возможность привлечь молодых граждан к участию в общественно-политических процессах. Ранее доля молодежи в маслихатах составляла менее 2%. Благодаря законодательным изменениям этот показатель увеличился в несколько раз. В этом зале присутствует немало молодых депутатов, которые с высоких трибун говорят о насущных проблемах, волнующих казахстанскую молодежь.

Выросло и число женщин в органах представительной власти. Надо сказать, что предложения женщин, особенно касающиеся защиты их прав, получают всестороннюю поддержку государства. Несомненно, все это можно назвать конкретным результатом реформ", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Далее президент обозначил ряд задач, которые позволят депутатам исполнять функции представительной власти на должном уровне и в соответствии с чаяниями народа. В частности, он указал на необходимость планомерного повышения уровня компетенций депутатов маслихатов.

"Эффективность маслихатов как ключевого института местного самоуправления напрямую зависит от профессионализма их депутатов. В квалифицированных и компетентных депутатах должны быть заинтересованы прежде всего партии, от которых они выдвигаются. Сегодня было высказано предложение по обучению депутатов маслихатов. К решению этой задачи должна подключиться Академия государственного управления.

Считаю, что партиям надо рассмотреть возможность сотрудничества с Академией в целях повышения компетенции своих депутатов. Конечно, эту работу нужно организовать с учетом региональной специфики, профессионального и общественно-политического опыта народных избранников. В то же время депутаты должны уметь напрямую взаимодействовать с гражданами и всесторонне информировать общество о своей работе. Приходится констатировать, что в этом вопросе пока имеются серьезные упущения", – сказал глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, немаловажной задачей является расширение рычагов влияния маслихатов на экономическую политику в регионах.

"В настоящее время разрабатываются новые Бюджетный и Налоговый кодексы. При работе над ними необходимо учесть особенности реформы местного самоуправления. Правительству следует пересмотреть механизм формирования и расходования бюджета сельских акимов. Нужны конкретные предложения по повышению финансовой самостоятельности органов местного самоуправления. Важно, чтобы члены маслихатов активно участвовали в обсуждении проектов кодексов. Нужно правильно и эффективно распределять средства местного бюджета. Прошу депутатов подойти к этому вопросу очень серьезно", – сказал президент.

Глава государства также остановился на проектах и инициативах, нацеленных на решение широкого спектра насущных вопросов. Он высоко оценил гражданскую активность политических партий и депутатов-самовыдвиженцев, показавших пример единства и солидарности во время весеннего паводка.

"Я рад тому, что партии объединяют свои усилия для решения общенациональных задач. Свыше 9 тысяч семей получили выплаты на ремонт и восстановление подтопленных домов, почти 6 тысяч – на покупку жилья на вторичном рынке. В кратчайшие сроки построены свыше двух с половиной тысяч новых домов. Введены в эксплуатацию 2620 из запланированных 2680 домов. Все это стало результатом совместной работы государства, бизнеса и общества. Считаю, что именно так сплоченно должны работать политические партии, маслихаты и общественные организации. В конечном счете, перед нами стоит общая цель – повышение качества жизни населения и процветание нашей страны", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул президент, система прямых выборов акимов сел, районов и городов областного значения открыла путь к становлению новой политической ситуации в стране.

"В местные органы власти приходят представители нового поколения. Немало акимов, вышедших из числа предпринимателей, общественных активистов, молодежи, сейчас проходят обучение и набираются опыта управления страной. Им доверены оперативные решения и обеспечение своевременной организации работ. Это проявилось зимой, когда сложилась непростая ситуация в теплоэнергетической отрасли.

Весенние паводки также ярко продемонстрировали, кто на что способен. Акимами должны становиться деятельные граждане, неравнодушные к судьбе своей страны. Именно таким людям необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Особенно важно, чтобы депутаты маслихата и акимы работали слаженно, ведь их можно назвать двумя столпами государства в регионах", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности предстоящего общенационального референдума, являющегося еще одним ярким проявлением концепции "слышащего государства".

"Я уже неоднократно высказывал свою позицию по вопросу строительства АЭС. Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать свои конкурентные преимущества. Если граждане проголосуют "за", то этот проект станет самым масштабным за всю историю Независимого Казахстана.

Возведение атомной электростанции – долгосрочный проект, он обеспечит устойчивый прогресс нашей страны на десятилетия вперед, создаст условия для подготовки целого класса инженеров и специалистов самого разного профиля. И эти плюсы в полной мере ощутят наша сегодняшняя молодежь и последующие поколения казахстанцев", – подчеркнул президент.

В завершение глава государства напомнил, что демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать, и именно деятельное участие граждан определяет развитие и жизнеспособность любой успешной демократии в мире.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что нашим общим долгом является создание прочного фундамента для последующих поколений. В этом контексте он подчеркнул, что обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития – наиважнейший приоритет государственной политики.

Президент также особо отметил, что основой счастливого детства является институт семьи, и призвал всех родителей не пренебрегать вопросами воспитания своих детей. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что зависимость подрастающего поколения от цифровых технологий и чрезмерное увлечение виртуальным миром становится настоящей болезнью, и заявил о необходимости популяризации среди детей и подростков реальных героев.

"Прекрасный пример в этом плане – недавний грандиозный успех наших шахматисток на Всемирной олимпиаде. Наши дети получают награды высшего достоинства на олимпиадах по математике, физике и другим предметам. Нужно поддерживать таких талантливых детей и поощрять их преподавателей. Недавно академик Аскар Джумадильдаев очень правильно сказал: "У нас спортсмены выезжают на Олимпиаду, колотят своих соперников, носы им ломают, а потом в аэропорту их встречают огромные толпы людей, поздравляют, дарят квартиры и машины. В то же время есть дети, которые занимают первые места по математике, физике, химии на международных олимпиадах, а их в аэропорту никто не встречает", – сказал Глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал утверждать в обществе в обществе Закон и Порядок, а также укоренять культуру чистоты.

Отмечается, что в ходе мероприятия также выступили председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, депутаты Мажилиса Юлия Кучинская, Ринат Заитов, управляющий директор по ядерно-топливному циклу АО "НАК «Казатомпром" Асет Махамбетов, депутат Атырауского областного маслихата, заместитель начальника нефтегазодобывающего управления "Жылыоймұнайгаз" Сырымбек Сарсембаев, депутат Карагандинского областного маслихата, председатель профсоюза угольщиков "Қорғау" Евгений Буслаев.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.