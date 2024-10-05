День тишины перед референдумом наступил в Казахстане

В субботу, 5 октября, в Казахстане наступил день тишины перед назначенным на 6 октября республиканским референдумом по строительству АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 5 октября, с 00:00 в Казахстане наступил день тишины.

В день тишины и в день референдума любые действия, связанные с агитацией, запрещены и за это законодательством предусмотрена правовая ответственность.

Напомним, референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане пройдет в воскресенье, 6 октября.

1 октября зампред ЦИК Константин Петров рассказал о временных рамках, в которых пройдет голосование на избирательных участках референдума.

Мы также рассказывали, как будут выглядеть бюллетени – казахстанцам предстоит ответить лишь на один вопрос.

Граждане Казахстана, находящиеся в этот момент за границей, также смогут принять участие в голосовании. Как это сделать, можно прочитать здесь.

Ранее сообщалось, что за пределами РК создано 76 участков в 61 стране. Из-за ситуации в Ливане участок там работать не будет, все остальные ждут казахстанцев в назначенное время.

Добавим, что в ЦИК ранее разъяснили, в каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане могут признать несостоявшимся.