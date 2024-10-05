День тишины перед референдумом наступил в Казахстане
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В субботу, 5 октября, в Казахстане наступил день тишины перед назначенным на 6 октября республиканским референдумом по строительству АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.
Сегодня, 5 октября, с 00:00 в Казахстане наступил день тишины.
В день тишины и в день референдума любые действия, связанные с агитацией, запрещены и за это законодательством предусмотрена правовая ответственность.
Напомним, референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане пройдет в воскресенье, 6 октября.
1 октября зампред ЦИК Константин Петров рассказал о временных рамках, в которых пройдет голосование на избирательных участках референдума.
Мы также рассказывали, как будут выглядеть бюллетени – казахстанцам предстоит ответить лишь на один вопрос.
Граждане Казахстана, находящиеся в этот момент за границей, также смогут принять участие в голосовании. Как это сделать, можно прочитать здесь.
Ранее сообщалось, что за пределами РК создано 76 участков в 61 стране. Из-за ситуации в Ливане участок там работать не будет, все остальные ждут казахстанцев в назначенное время.
Добавим, что в ЦИК ранее разъяснили, в каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане могут признать несостоявшимся.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2169753-den-tishiny-pered-referendumom-nastupil-v-kazahstane/
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