Референдум по АЭС: Токаеву рассказали о проводимой работе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял главу Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает Акорда в Telegram-канале.

Президент был проинформирован о ходе подготовки и организации республиканского референдума с учетом обновленного законодательства.

Также президенту были представлены ключевые аспекты реализации стратегии развития Центральной избирательной комиссии. Пo итогам встречи Токаев дал ряд конкретных поручений.

Напомним, накануне стало известно, что на референдум по АЭС в Казахстане планируется направить около 15,5 млрд тенге.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент Касым-Жомарт Токаев говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС.