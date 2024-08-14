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Токаев побеседовал с шахтерами Qarmet, находившимися на 620-метровой глубине (фото)

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Касым-Жомарт Токаев в Qarmet
Касым-Жомарт Токаев в Qarmet. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев посетил диспетчерско-аналитический центр Qarmet. Он побеседовал с шахтерами, которые в момент разговора находились на глубине 620 метров, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Генеральный директор Qarmet Вадим Басин доложил Касым-Жомарту Токаеву о развитии угольного подразделения компании. В частности, если в прошлом году добыча угля производилась только на 3-х шахтах, то по поручению президента в кратчайшие сроки была восстановлена работа всех 8 шахт. Начата масштабная работа по усилению промышленной безопасности, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Касым-Жомарт Токаев
Президент. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент ознакомился с нововведениями в сфере промышленной безопасности для карагандинских шахтеров. Диспетчеры непрерывно будут отслеживать состояние всех шахт, проводить анализ уровня газа, координировать работу горняков и устанавливать с ними видеосвязь. Центр также ведет контроль системной безопасности, мониторинг выполнения производственных показателей и контроль выполнения производственных процессов. До конца 2025 года на всех восьми шахтах компании завершится установка системы позиционирования, которая в режиме реального времени определяет местонахождение и состояние здоровья горняков.

Работники Qarmet
Работники Qarmet. Фото: t.me/aqorda_resmi

Предприятие Qarmet
Предприятие Qarmet. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства по видеосвязи побеседовал с горняками шахты "Саранская", которые находились под землей на глубине 620 метров. Компания оснащает работников новой разработкой alarmphone - сверхзащищенным гаджетом с функциями смартфона для оперативного контакта с персоналом.

В завершение президент поблагодарил горняков за труд и отметил важность соблюдения безопасности труда в их непростой работе.

Касым-Жомарт Токаев, к слову, прилетел в Карагандинскую область с рабочим визитом сегодня. Первым делом он направился на металлургический комбинат Qarmet.

Напомним, что в последний раз президент Токаев посещал Карагандинскую область в октябре прошлого года. Тогда он прибыл в регион после трагедии на шахте имени Костенко, когда погибли 46 горняков.

29 октября 2023 года в Казахстане в связи с трагедией был объявлен День общенационального траура.

После произошедшего Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

В начале декабря того же года в правительстве сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены. Новым инвестором АМТ стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Позже "АрселорМиттал Темиртау" официально переименовали в Qarmet.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2148879-tokaev-pobesedoval-s-shahterami-qarmet-nahodivshimisya-na-62-metrovoy-glubine/

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