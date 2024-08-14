Токаев прилетел в Караганду (фото)
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Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область. В числе его планов - посещение предприятий региона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент посетит ряд промышленных и индустриальных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.
Напомним, в последний раз президент посещал Карагандинскую область в октябре прошлого года. Однако тогда он прибыл в регион после трагедии на шахте имени Костенко, когда погибли 46 горняков.
После произошедшего Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".
29 октября 2023 года в Казахстане в связи с трагедией был объявлен День общенационального траура.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2148771-tokaev-priletel-v-karagandu/