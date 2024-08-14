Токаев прилетел в Караганду (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область. В числе его планов - посещение предприятий региона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент посетит ряд промышленных и индустриальных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Президент и аким области. Фото: t.me/aqorda_resmi

Акимы области и города Ермаганбек Булекпаев и Мейрам Кожухов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Аэропорт Караганды. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, в последний раз президент посещал Карагандинскую область в октябре прошлого года. Однако тогда он прибыл в регион после трагедии на шахте имени Костенко, когда погибли 46 горняков.

После произошедшего Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

29 октября 2023 года в Казахстане в связи с трагедией был объявлен День общенационального траура.