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Токаев прилетел в Караганду (фото)

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Самолет президента Казахстана
Самолет президента. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область. В числе его планов - посещение предприятий региона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент посетит ряд промышленных и индустриальных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Ермаганбек Булекпаев
Президент и аким области. Фото: t.me/aqorda_resmi

Ермаганбек Булекпаев и Мейрам Кожухов
Акимы области и города Ермаганбек Булекпаев и Мейрам Кожухов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Аэропорт Караганды
Аэропорт Караганды. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, в последний раз президент посещал Карагандинскую область в октябре прошлого года. Однако тогда он прибыл в регион после трагедии на шахте имени Костенко, когда погибли 46 горняков.

После произошедшего Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

29 октября 2023 года в Казахстане в связи с трагедией был объявлен День общенационального траура.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2148771-tokaev-priletel-v-karagandu/

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