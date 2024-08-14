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"Каждый год буду приезжать и смотреть": Токаев посетил комбинат Qarmet в Темиртау

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Касым-Жомарт Токаев в Qarmet
Токаев в Qarmet. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Карагандинскую область сегодня посетил металлургический комбинат Qarmet, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Карагандинскую область началась с посещения металлургического комбината Qarmet в Темиртау, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Президент ознакомился с работой доменной печи №3, объем производства которой составляет 3,8 млн тонн чугуна в год.

Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев и генеральный директор предприятия Вадим Басин доложили о выполненных и реализуемых проектах развития производства на сумму свыше 3,5 млрд долларов. Дополнительно запланированы инвестиции в проекты угольного департамента порядка 500 млн долларов и железорудного департамента в размере 978 млн долларов.

Касым-Жомарт Токаев
Общее фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев на предприятии
Касым-Жомарт Токаев на предприятии. Фото: t.me/aqorda_resmi

Предприятие продолжает масштабный ремонт зданий и сооружений. В программу реновации 2024 года включены более 100 объектов, ведется замена 50 тыс. квадратных метров кровли. Помимо этого, производится капитальный ремонт 120 санитарно-бытовых объектов по принятой программе "гигиена".

Главе государства продемонстрировали работу конверторного цеха №2 и машины непрерывного литья заготовок, которые производят слябовые и блюмовые заготовки.

По словам руководства, ключевыми задачами остаются поддержание технического состояния, усовершенствование систем ремонта, системы оборота кристаллизаторов и сегментов всех машин. В следующем году запланирована объемная работа по модернизации систем управления и систем гидравлики.

Как сообщил Андрей Лаврентьев, внедряемые проекты уже позволили стабилизировать работу комбината и прогнозировать выполнение программы компании "5-9-5".

Согласно принятой стратегии, к 2028 году предприятие планирует выйти на объем производства 5 млн тонн стали, добычи 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата, что в среднем обеспечит рост на 66% в сравнении с показателями 2023 года.

Глава государства отметил важность перевода комбината на природный газ, что уже на первом этапе позволит снизить его влияние на окружающую среду на 30%. Кроме того, в Темиртау этой осенью перезапустят экологически чистый вид транспорта – трамвай.

Касым-Жомарт Токаев поручил акцентировать внимание на необходимости строгого соблюдения сроков и высоких стандартов качества реализуемых проектов в области промышленной безопасности, эффективности и модернизации производства, улучшение экологической обстановки региона.

"Мы приняли правильное решение, пригласили отечественного инвестора, который активно приступил к работе. Положение на комбинате значительно улучшается по сравнению с тем, что было раньше. Но останавливаться нельзя.

Главная задача – это возродить былую славу Qarmet и уделить самое пристальное внимание решению социальных вопросов. Знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на предприятие и смотреть, как развивается комбинат", – отметил президент.

В предприятии работают более 34 тысяч сотрудников. Производственная мощность металлургического комбината составляет 5,3 млн тонн жидкой стали в год.

В прошлом году предприятием было реализовано 2,9 млн тонн готовой продукции, из них 2,1 млн тонн на экспорт в Россию, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузию, Азербайджан и Афганистан.

Напомним, что в последний раз президент Токаев посещал Карагандинскую область в октябре прошлого года. Тогда он прибыл в регион после трагедии на шахте имени Костенко, когда погибли 46 горняков.

29 октября 2023 года в Казахстане в связи с трагедией был объявлен День общенационального траура.

После произошедшего Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

В начале декабря того же года в правительстве сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены. Новым инвестором АМТ стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Позже "АрселорМиттал Темиртау" официально переименовали в Qarmet.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2148843-tokaev-posetil-metallurgicheskiy-kombinat-qarmet-v-karagande/

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