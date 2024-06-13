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Возврат прежнего часового пояса в Казахстане: когда кабмин рассмотрит петицию

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Мужчина смотрит на наручные часы
Наручные часы. Иллюстративное фото: James Brokensha Photography / Getty Images

Сегодня заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, когда кабмин рассмотрит петицию о возврате прежнего часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин сообщил, что так как петиция набрала больше 50 тыс. подписей, правительство теперь обязано ее рассмотреть.

"Это процедурный вопрос и это закон. Соответствующая рабочая группа собирается и мы эту петицию будем рассматривать с привлечением автора петиции, активных экспертов и с той, и с этой стороны, ученых, прежде всего, и чиновников.

У нас 40 дней на рассмотрение этой петиции, поэтому в ближайшее время вы результат получите. Какое решение примут в рабочей группе, такое решение мы будем дальше двигать", – заявил вице-премьер.

Напомним, на прошлой неделе петиция об отмене единого часового пояса в Казахстане набрала 50 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы ее направили на рассмотрение в соответствующий госорган.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе 2023 года в Минторговли сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

А 19 января 2024 года в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

Однако многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма. В Минздраве комментировали вопрос о том, как отразился единый часовой пояс на здоровье казахстанцев.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объясняли, почему так произошло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2116905-vozvrat-prezhnego-chasovogo-poyasa-v-kazahstane-kogda-kabmin-rassmotrit-peticiyu/

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