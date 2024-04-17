Новые требования для мопедистов внедрят в Казахстане

Сегодня депутаты мажилиса на заседании палаты приняли в первом чтении проект закона, которым вносятся новые требования для водителей мопедов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" с сопутствующими поправками представила депутат Екатерина Смышялева.

"Законопроект является продолжением работы по регулированию движения данного вида транспорта. Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта. Однако увеличение его численности приводит к авариям с участием мопедов. Только в 2023 году было 750 (аварий – прим. ред.), что в четыре раза больше, чем в 2022 году", – сообщила она.

Согласно законопроекту в Казахстане предлагается:

ввести государственную регистрацию мопедов с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров;

установить требования к водителям мопедов;

наделить местные исполнительные органы компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;

ввести нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:

вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость;

водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств;

возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Позже в кулуарах вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что для водителей мопедов вносится новое требование – управлять этим транспортным средством теперь можно будет только с 16 лет, для этого будет необходима категория прав А1.

Отметим, что в конце марта стало известно о том, что для водителей мопедов и самокатов в Казахстане планируют ужесточить требования.

Сообщалось, что все мопеды, вне зависимости от объема двигателя, будут отнесены к транспортным средствам.

Также у акимов появятся новые полномочия: они смогут устанавливать дополнительные правила для водителей – касательно того, где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение.

Ужесточение правил для водителей мопедов и самокатов в Казахстане

Напомним, еще в прошлом году в МВД сообщали о ряде изменений, которые планируется внести в казахстанские ПДД. В частности, предлагалось запретить мопедистам ездить по велодорожкам и тротуарам.

Также в октябре 2023 года вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев высказывался о просьбе алмацинцев запретить в городе мопеды – горожане жаловались на них из-за шума.

При этом в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане.

Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запретили перевозить грузы и пассажиров. Также водители электросамокатов теперь должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказывали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил.

Тогда с предложенными изменения не согласились некоторые из самокатчиков. Также мнение по этому поводу высказали эксперты.

Однако в конце июня проект закона одобрили депутаты сената, а через несколько дней его подписал президент Казахстана.