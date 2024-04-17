Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новые требования для мопедистов внедрят в Казахстане

Опубликовано:

Человек на мопеде
Мопед. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня депутаты мажилиса на заседании палаты приняли в первом чтении проект закона, которым вносятся новые требования для водителей мопедов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" с сопутствующими поправками представила депутат Екатерина Смышялева.

"Законопроект является продолжением работы по регулированию движения данного вида транспорта. Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта. Однако увеличение его численности приводит к авариям с участием мопедов. Только в 2023 году было 750 (аварий – прим. ред.), что в четыре раза больше, чем в 2022 году", – сообщила она.

Согласно законопроекту в Казахстане предлагается:

  • ввести государственную регистрацию мопедов с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров;
  • установить требования к водителям мопедов;
  • наделить местные исполнительные органы компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;
  • ввести нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:

  • вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость;
  • водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств;
  • возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Позже в кулуарах вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что для водителей мопедов вносится новое требование – управлять этим транспортным средством теперь можно будет только с 16 лет, для этого будет необходима категория прав А1.

Отметим, что в конце марта стало известно о том, что для водителей мопедов и самокатов в Казахстане планируют ужесточить требования.

Сообщалось, что все мопеды, вне зависимости от объема двигателя, будут отнесены к транспортным средствам.

Также у акимов появятся новые полномочия: они смогут устанавливать дополнительные правила для водителей – касательно того, где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение.

Ужесточение правил для водителей мопедов и самокатов в Казахстане

Напомним, еще в прошлом году в МВД сообщали о ряде изменений, которые планируется внести в казахстанские ПДД. В частности, предлагалось запретить мопедистам ездить по велодорожкам и тротуарам.

Также в октябре 2023 года вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев высказывался о просьбе алмацинцев запретить в городе мопеды – горожане жаловались на них из-за шума.

При этом в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане.

Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запретили перевозить грузы и пассажиров. Также водители электросамокатов теперь должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказывали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил.

Тогда с предложенными изменения не согласились некоторые из самокатчиков. Также мнение по этому поводу высказали эксперты.

Однако в конце июня проект закона одобрили депутаты сената, а через несколько дней его подписал президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2086316-novye-trebovaniya-dlya-mopedistov-vnedryat-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.