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Сенат одобрил закон об ограничениях для электросамокатов

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Девушка едет на самокате
Электросамокат. Иллюстративное фото: Malorny / Getty Images

Сегодня на пленарном заседании депутаты сената одобрили закон касательно вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств и электросамокатов, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат сената Евгений Больгерт отметил, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения" инициирован депутатами мажилиса в целях дальнейшего совершенствования законодательства по вопросам организации дорожного движения.

"Основной целью закона является устранение существующего правового пробела и введение законодательного регулирования вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств, а также электрических самокатов.

Кроме того, законом вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков", - сообщил он.

Документом также предлагается внесение изменений и дополнений в два закона РК - "О дорожном движении" и "О разрешениях и уведомлениях":

  • в закон "О дорожном движении" вводится понятие "малое электрическое транспортное средство", с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей;
  • закон "О дорожном движении" дополняется понятием "электрический самокат", который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.

"Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом.

В частности, это достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток – наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час", - пояснил сенатор.

Законом также предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката, устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.

Кроме того, вносятся поправки, устанавливающие основания для остановки транспортных средств сотрудниками органов внутренних дел для проверки транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства.

"Вводится государственная монополия в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.

Правом на осуществление данными видами деятельности наделяется республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения при МВД РК.

Закон "О разрешениях и уведомлениях" дополняется новым видом уведомления о начале или прекращении деятельности учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств", - резюмировал спикер.

Напомним, 10 мая депутаты мажилиса приняли проект закона, которым вводится ряд ограничений для водителей электросамокатов, мопедов. Позже сообщалось о том, какие штрафы предусмотрены за нарушение новых правил.

После одобрения законопроекта мажилисом, казахстанские водители электросамокатов высказались о предложенных нововведениях. Согласны с ними были не все. Некоторые критиковали правило о необходимости шлема и светоотражательных элементов, другие – скоростные ограничения и предложения о езде по автобусным полосам.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие запреты и правила для водителей самокатов и мопедов пропишут в новом законе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025879-senat-odobril-zakon-o-elektrosamokatah/

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