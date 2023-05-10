Какие штрафы могут грозить самокатчикам в Казахстане, рассказали в МВД

Самокат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса рассказал, какое наказание предусмотрено для самокатчиков за езду без шлема и за перевоз пассажиров, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса приняли проект закона, которым вводится ряд ограничений для электросамокатчиков.

"Если он выезжает на проезжую часть, у него обязательно должен быть шлем и светоотражающий элемент в ночное время. За нарушение этих требований есть административная ответственность", – заявил замглавы МВД.

Речь идет о статье 620 КоАП РК, которая предусматривает либо предупреждение, либо штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).

"Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в настоящей главе Кодекса (Глава 30 КоАП РК "Административные правонарушения на транспорте, в дорожном хозяйстве" – прим. ред.), влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП", – говорится в указанной статье.

При этом Игорь Лепеха не исключил возможность введения дополнительных норм по ответственности.

"На сегодня категорически запрещено на самокате перевозить пассажиров и грузы. Есть адмответственность за это – штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге – прим. ред.)", – добавил спикер.

Об этом ранее на заседании высказалась и депутат Екатерина Смышляева.

"Мы не инициировали дополнительно, то есть параллельно, внесение изменений в адмкодекс, пока обойдемся действующими составами. Если будет необходимо, в перспективе дополнительные составы могут быть внесены, в законодательствах в разных мировых практиках имеется. В частности, отдельно за езду в нетрезвом состоянии, отдельно – за нарушение именно что касается электросамокатов и водителей малых электрических транспортных средств.

Я думаю, посмотрим на правоприменение того пакета, который мы сейчас вносим. Если будет необходимость, дополнительные составы мы обязательно в КоАП внесем", – отметила она.

В целом, по данным МВД, в прошлом году было зарегистрировано 43 ДТП с участием электросамокатов – один человек погиб в Алматы. С начала этого года зафиксировано два факта.

Подчеркивается, что статистики, когда водители электросамокатов сбивают на тротуарах людей, нет.

Напомним, что согласно принятому сегодня проекту закона, электросамокаты признаются транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Ситуация с электросамокатами в Казахстане

Отметим, что проект стандарта по эксплуатации электросамокатов был разработан в Казахстане еще в июне прошлого года. Согласно стандарту, максимальная скорость для этого транспортного средства предусматривается до 25 километров в час, среди требований: светоотражающая маркировка, маркировка самого самоката, наличие фар.

Позже в стране прозвучали предложения ограничить максимальный рост и вес для самокатчиков. А в июле 2022-го стало известно, что любителям данного вида транспорта запретили кататься в парках и скверах южной столицы. Наряду с этим кататься на самокатах стало возможно только с 16 лет.

В октябре сообщалось, что самокатчиков хотят приравнять к водителям транспортного средства и в случае нарушения ПДД применять в их отношении соответствующие административные меры.

Ранее мы подробно рассказывали, какие ограничения есть для самокатчиков сейчас, какой штраф грозит им за брошенный арендованный транспорт, а также, что делать, если вы попали в ДТП с участием самоката.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019944-kakie-shtrafy-grozyat-samokatchikam-v-kazahstane-rasskazali-v-mvd/