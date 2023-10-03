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На просьбу алматинцев запретить в городе мопеды ответили в МВД

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Синий мопед стоит на дороге
Мопед. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев сегодня высказался о просьбе на запрет мопедов в Алматы. Горожане жалуются на них из-за шума, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что алматинцы жалуются на шум от мопедов и просят запретить их. Однако замглавы МВД подчеркнул, что это нецелесообразно.

"Любое транспортное средство создает шум. В том числе на автомобили, на мопеды жалуются. Но, к сожалению для них, для пешехода, это, наверное, удобный мобильный вид транспорта, которым многие пользуются. Поэтому запретить их, я думаю, это нецелесообразно", – сказал в ответ Марат Кожаев.

По его словам, в данной ситуации нужно регулировать взаимоотношения пешеходов, мопедистов и электросамокатчиков.

При этом отметим, что ранее правоохранители разработали ряд поправок, которые ужесточают правила езды на мопедах.

Например, раньше, согласно ПДД, мопеды могли двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

Теперь же этот пункт будет звучать так: "Водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке".

Кроме того, напомним, что в мае депутаты мажилиса приняли законопроект, который предполагает введение ряда ограничения для самокатчиков. Прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.

Также водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил.

Изменений в административный кодекс вводить пока не планируют, но большинство нарушений будет рассматриваться по статье 620 КоАП РК, которая предусматривает либо предупреждение, либо штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).

При этом штраф за перевоз пассажиров или грузов будет равен 5 МРП (17 250 тенге).

Этот закон вступил в силу 30 августа 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039341-na-prosbu-almatintsev-zapretit-v-gorode-mopedy-otvetili-v-mvd/

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