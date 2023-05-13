"Абсолютно нелогично": эксперты и юристы об ужесточении правил для электросамокатов

Электросамокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане планируют ужесточить правила пользования электросамокатами. Однако эксперты и арендодатели указывают на ряд недостатков законопроекта, передает сайт телеканала КТК.

По словам чиновников, Алматы для самокатов, велосипедов и моноколес не приспособлен. Говорят, условия для микромобильного транспорта постепенно улучшают, но построить велодорожки не везде позволяет ширина улиц.

"У нас город же, ну, инфраструктура такая, что не на всех улицах мы можем, допустим, расположить велополосу. Но теперь, на сегодняшний день, согласно вот этого принятого закона мажилисом, который сейчас рассматривается в сенате, самокатчик также может передвигаться по автобусной полосе с той же скоростью – 25 километров в час. Я считаю, это большой плюс", – заявил специалист управления городской мобильности Алматы Мурат Туменбай.

При этом в сервисной компании, предоставляющей электросамокаты в аренду, так не считают. Специалисты отмечают, что если все самокатчики будут ездить по автобусной полосе или в одном ряду с машинами, число ДТП значительно вырастет.

"Мы выступаем за то, чтобы проезжую часть водители электросамокатов использовали в последнюю очередь, если двигаться по велодорожкам и тротуарам затруднительно. Но при этом те ограничения, которые вставили, они абсолютно нелогичные. Шесть километров в час не позволяют электросамокату быть транспортом. Если электросамокат упадет на проезжей части и попадет под колеса автомобиля или, не дай Бог, автобуса, то его (самокатчика – прим. ред.) уже никакой шлем не спасет", – сказал директор одной из компаний Мусалав Алибеков.

Как сообщает телеканал, экспертам ограничение скорости для самокатов на тротуарах попросту кажется смешным. Они уверяют, что ехать шесть километров в час никто не будет, тем более превышение никак не фиксируют.

"Собираются ограничить скорость шестью километрами в час. Во-первых, как это вычислить? Ну да, едет быстрее пешехода, но человек и берет самокат, чтобы ехать быстрее пешехода – и даже быстрее автомобиля, который стоит в пробке.

Если это прокатный самокат, каждая минута стоит денег, поэтому арендатор выжмет из этого самоката всю его скорость, постарается приехать побыстрее, чтобы сэкономить деньги", – подчеркнул главный редактор журнала "За рулем Казахстан" Алексей Алексеев.

Кроме того, юристы отмечают, что законопроект в целом недоработан. В нем не предусмотрено наказание за нарушения. Нет ни слова и о том, как будут идентифицировать самокатчиков. Непонятно и как их ловить.

"Если самокат нарушает правила дорожного движения, то поймать его очень сложно. Потому что на легковых автотранспортах их не догнать, это невозможно. В случае даже если их догонят, то какие могут меры в отношении них принять – составить административный протокол по статье 615, часть 1 КоАП РК, и все. Данный вопрос тоже не урегулирован", – объяснил юрист Габит Умирбеков.

Подчеркивается, что сейчас общая протяженность велосипедных дорожек в Алматы составляет около 80 километров. В акимате планируют ежегодно увеличивать их примерно на 15 километров. Но ждать отдельных рядов для самокатов не стоит, добавили корреспонденты.

Источник: КТК

Ранее о планируемых ограничениях высказывались сами самокатчики и пешеходы. Некоторые водители двухколесного электротранспорта посчитали, что покупать экипировку будут далеко не все.

При этом пешеходы поддержали возможные ограничения для электросамокатов.

Какие ограничения хотят ввести для водителей электросамокатов

Напомним, что 10 мая депутаты мажилиса приняли законопроект, который предполагает введение ряда ограничения для самокатчиков.

Согласно принятому проекту закона, электросамокаты признаются транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.

Также водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил.

Изменений в административный кодекс вводить пока не планируют, но большинство нарушений будет рассматриваться по статье 620 КоАП РК, которая предусматривает либо предупреждение, либо штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).

При этом штраф за перевоз пассажиров или грузов будет равен 5 МРП (17 250 тенге).

В прошлом году в Казахстане также звучали предложения ограничить максимальный рост и вес для самокатчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020371-absolyutno-nelogichno-eksperty-i-yuristy-ob-uzhestochenii-pravil-dlya-elektrosamokatov/