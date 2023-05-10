Права, шлемы и светоотражатели: ряд ограничений хотят ввести для самокатчиков в Казахстане

Самокатчик. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса приняли законопроект, которым для самокатчиков хотят ввести жесткие ограничения. Документ направлен на рассмотрение верхней палаты парламента - сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Подробнее о новых нормах, заложенных в проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", рассказала депутат Екатерина Смышляева.

Она отметила, что, согласно проекту закона, электросамокаты признаются транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 км в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 км в час.

Такой подход является компромиссным решением для обладателей нового вида транспорта и пешеходов. Ограничение скорости на тротуаре обезопасит пешеходов.

Несмотря на то, что администрировать ограничение будет достаточно сложно, такая скорость примерно равна скорости пешеходного потока и определяется визуально", - пояснила депутат.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

На электросамокате при этом запрещается перевозить грузы и пассажиров, водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Глава МВД Марат Ахметжанов в кулуарах палаты заявил, что в стране участились случаи ДТП с участием водителей мопедов и самокатов.

"Необходимо дать самокатчикам правовой статус, определить порядок движения и ограничения. Четко указано (в рассматриваемом мажилисе проекте закона - прим. ред.), что, если на проезжей части, то только с правой стороны, должен быть шлем, и в ночное время - светоотражающее знаки. По правой части - если ему 18 лет и он имеет водительское удостоверение. Только тогда", - заявил он.

Такие меры, по словам министра, направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения, в первую очередь, пешеходов и самих самокатчиков.

Планы по введению госномеров для самокатов пока не рассматриваются.

"Сегодня этот вопрос не рассматривается, но в дальнейшем будем смотреть. Здесь не только по самокатам, но и мопедам и велосипедам", - резюмировал глава МВД.

Ситуация с электросамокатами в Казахстане

Отметим, что проект стандарта по эксплуатации электросамокатов был разработан в Казахстане еще в июне прошлого года. Согласно стандарту, максимальная скорость для этого транспортного средства предусматривается до 25 км/ч, среди требований: светоотражающая маркировка, маркировка самого самоката, наличие фар.

Позже в стране прозвучали предложения ограничить максимальный рост и вес для самокатчиков. А в июле 2022-го стало известно, что любителям данного вида транспорта запретили кататься в парках и скверах южной столицы. Наряду с этим кататься на самокатах стало возможно только с 16 лет.

В октябре сообщалось, что самокатчиков хотят приравнять к водителям транспортного средства и в случае нарушения ПДД применять в их отношении соответствующие административные меры.

Ранее мы подробно рассказывали, какие ограничения есть для самокатчиков сейчас, какой штраф грозит им за брошенный арендованный транспорт, а также, что делать, если вы попали в ДТП с участием самоката.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019907-ryad-ogranicheniy-hotyat-vvesti-dlya-samokatchikov-v-kazahstane/