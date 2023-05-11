"Это бред": что самокатчики думают о принятых мажилисом нововведениях (видео)

Электросамокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вчера мажилис принял проект закона, который ужесточает правила пользования электросамокатами в Казахстане. Однако не все самокатчики согласны с предложенными изменениями, передает сайт телеканала КТК.

После долгих обсуждений депутаты мажилиса парламента РК поддержали ограничения для самокатчиков. Согласно проекту закона, электросамокаты теперь признают транспортным средством. Им хотят разрешить ездить по крайнему правому ряду или автобусной полосе, но с условиями.

"Четко указано, что если на проезжей части, то только с правой стороны. Там должен быть шлем, в ночное время – светоотражающие знаки", – сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

Алматинец Нагашыбай Уразбай пользуется электросамокатом два года. Ездит на нем на работу и по делам. Передвигается исключительно по велодорожкам и тротуарам. С новыми правилами он частично не согласен и покупать защитную экипировку не собирается.

"Это бред, чтобы ездить в касках на самокатах. В Алматы, во-первых, жара же. Тем более там ездить вообще опасно на проезжей части. Там ездят машины, автобусы. Иногда машины друг друга не пропускают, нас-то они вообще подавно подавят же. Здесь – нормально, мы вот ездим: в принципе, спокойно, безопасно. Шесть километров в час нам, в принципе, хватает ездить по тротуару", – отметил мужчина.

Тем не менее пешеходы утверждают, что зачастую самокатчики по тротуарам не ездят, а летают, подвергая опасности окружающих. Больше всего взрослые переживают за детей.

"Самокаты мешают. Есть же такие, которые летят. Наверное, они получают адреналин свой, а мы боимся за своих детей. Если кого-то собьют, там уже можно и переломы получить", "Один раз я шла в наушниках, и меня задел самокатчик. Он на ногу заехал мне. Я не услышала его. Передо мной даже не извинились, просто проехали мимо – и все", "Скорость у них очень высокая. И иногда бывает, что я еле успеваю от них отбиться. Они мешают, да", – пожаловались пешеходы Алматы.

Как считают эксперты, из-за ужесточения правил для самокатчиков на проезжей части их может стать еще больше на тротуарах, но соблюдать требования водители двухколесного транспорта вряд ли будут, так как чувствуют свою безнаказанность.

"Как мы будем бороться с самокатчиками? Как мы их накажем? То есть кто будет их догонять, кто будет их штрафовать? У самоката нет госномера. Лицо, которое им управляет, может не иметь водительских прав, может не иметь удостоверения при себе. Его нужно доставлять в полицию, выяснять личность, его адрес и так далее. Ну, то есть очень много проблем. Я считаю, что каждый самокат тоже должен иметь госномер", – заявил главный редактор журнала "За рулем Казахстан" Алексей Алексеев.

По словам министра внутренних дел, регистрировать электросамокаты и присваивать им госномера пока не планируют.

При этом, как сообщают корреспонденты телеканала, количество ДТП с участием двухколесного транспорта заметно растет. С начала года в аварии попали больше 40 водителей электросамокатов.

Источник: КТК

Какие ограничения могут ввести для водителей электросамокатов

Напомним, что вчера депутаты мажилиса приняли законопроект, который предполагает введение ряда ограничения для самокатчиков.

Согласно принятому сегодня проекту закона, электросамокаты признаются транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.

Также водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил.

Изменений в административный кодекс вводить пока не планируют, но большинство нарушений будет рассматриваться по статье 620 КоАП РК, которая предусматривает либо предупреждение, либо штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).

При этом штраф за перевоз пассажиров или грузов будет равен 5 МРП (17 250 тенге).

В прошлом году в Казахстане также звучали предложения ограничить максимальный рост и вес для самокатчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020041-eto-bred-chto-samokatchiki-dumayut-o-prinyatyh-mazhilisom-novovvedeniyah-video/