Токаев подписал закон, вводящий жесткие ограничения для самокатчиков

Электросамокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому электросамокаты признаются транспортным средством, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, что в мае депутаты мажилиса приняли законопроект, который предполагает введение ряда ограничений для самокатчиков.

Так, согласно проекту закона, электросамокаты признаются транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 км в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 км в час", – сказала депутат Екатерина Смышляева.

Она также добавила, что допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

При этом на электросамокате при этом запрещается перевозить грузы и пассажиров, водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

С предложенными изменения не согласились некоторые из самокатчиков. Также мнение по этому поводу высказали эксперты.

Кроме того, жителям Алматы запретили кататься на прокатных самокатах в нескольких парках и скверах города.

Между тем на прошлой неделе депутаты сената одобрили закон касательно вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств и электросамокатов.

А вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов рассказал, что с принятием поправок в закон "О дорожном движении" водители электросамокатов будут привлекаться к административной ответственности по двум статьям.

"593 статья КоАП – за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Штраф 5 МРП (17 250 тенге – прим. ред.). А также штраф за нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, – это 620 статья, сюда войдут все остальные правонарушения, штраф также 5 МРП", – сказал он.

Тем временем в Алматы за последний год число ДТП с участием мопедов выросло сразу в четыре раза. Медики тоже бьют тревогу – пострадавшие нередко попадают в больницу в тяжелом состоянии. Также врачи говорят, что нередко в аварии попадают несовершеннолетние мопедисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026854-tokaev-podpisal-zakon-o-vnesenii-izmeneniy-v-zakonodatelnye-akty-po-voprosam-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya/