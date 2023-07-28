Мопедистам хотят запретить ездить по велодорожкам и тротуарам в Казахстане

Мопед. Иллюстративное фото: pexels.com

В МВД подготовили ряд изменений, которые планируется внести в казахстанские ПДД. В частности, ряд поправок коснется правил езды на мопедах. Проект документа опубликован на сайте "Открытые НПА".

Изменения планируется внести в приказ министра внутренних дел "Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам".

Отметим, что раньше, согласно ПДД, мопеды могли двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

Теперь же этот пункт будет звучать так:

"Водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке".

Также добавится подпункт о том, что водители электрических самокатов должны двигаться по велосипедной дорожке или велосипедной полосе движения. При их отсутствии водители электросамокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более 6 километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

"Не допускается движение по правовому краю проезжей части дороги, полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электрических самокатов, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления транспортным средством, за исключением выданных в РК в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя", – будет значиться в новых ПДД.

Также водителям малых электрических транспортных средств будет запрещено:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;

перевозить пассажиров;

перевозить груз;

двигаться по проезжей части дороги;

двигаться по тротуару или пешеходной дорожке при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;

буксировать малые электрические транспортные средства малыми электрическими транспортными средствами;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на малом электрическом транспортном средстве.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 9 августа.

Ужесточение правил езды для самокатчиков в Казахстане

Напомним, в мае депутаты мажилиса приняли законопроект, который предполагает введение ряда ограничения для самокатчиков. Прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.

Также водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил.

Изменений в административный кодекс вводить пока не планируют, но большинство нарушений будет рассматриваться по статье 620 КоАП РК, которая предусматривает либо предупреждение, либо штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).

При этом штраф за перевоз пассажиров или грузов будет равен 5 МРП (17 250 тенге).

Тогда с предложенными изменения не согласились некоторые из самокатчиков. Также мнение по этому поводу высказали эксперты.

Кроме того, жителям Алматы запретили кататься на прокатных самокатах в нескольких парках и скверах города.

Однако позже проект закона одобрили депутаты сената, а в конце июня этот закон подписал президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030384-mopedistam-hotyat-zapretit-ezdit-po-velodorozhkam-i-trotuaram-v-kazahstane/