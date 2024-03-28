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За самокатчиками в Казахстане усилят контроль: акимы будут сами устанавливать для них правила

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Электросамокаты стоят в ряд
Электросамокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах сената сообщил, что требования к водителям мопедов планируется ужесточить в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас идет второй пакет поправок, после принятия которого будут действительно кардинальные перемены. Во-первых, все мопеды, вне зависимости от объема двигателя будут отнесены к транспортным средствам, и для того, чтобы ими управлять, нужно будет водительское удостоверение категории А1, возраст 16+. Соответственно, эти все мопеды мы будем ставить на учет и регистрировать", – заявил Игорь Лепеха.

В этом пакете, по его словам, есть еще одна очень важная норма: у акимов будут полномочия по регулированию деятельности самокатов, они смогут устанавливать дополнительные правила – где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение.

При этом в прошлом году в МВД сообщали о ряде изменений, которые планируется внести в казахстанские ПДД. В частности, предлагалось запретить мопедистам ездить по велодорожкам и тротуарам.

Также в октябре 2023 года вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев высказывался о просьбе алмацинцев запретить в городе мопеды – горожане жаловались на них из-за шума.

При этом напомним, что в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане.

Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запретили перевозить грузы и пассажиров. Также водители электросамокатов теперь должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказывали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил.

Тогда с предложенными изменения не согласились некоторые из самокатчиков. Также мнение по этому поводу высказали эксперты.

Однако в конце июня проект закона одобрили депутаты сената, а через несколько дней его подписал президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074680-voditeley-mopedov-hotyat-obyazat-imet-prava-v-kazahstane/

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