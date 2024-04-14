Еще один форум отменили в Казахстане из-за паводков

Минпромышленности сообщило об отмене XII Форума машиностроителей Казахстана из-за ситуации с паводками в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства РК, запланированный на 25-26 апреля текущего года XII Форум машиностроителей Казахстана отменяется и переносится на 2025 год из-за неотложной ситуации в Казахстане, вызванной масштабными паводками.

"В соответствии с поручением президента РК министерство назначено ответственным органом за координацию и реализацию мер по восстановлению жилых домов для пострадавших.

Министерство выражает искреннюю благодарность за интерес к мероприятию и приносит извинения за неудобства, связанные с его отменой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Токаев решил отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года. В его пресс-службе объяснили, что решение принято в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны.

Паводки в Казахстане

Как ранее сообщали в МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

10 апреля зампремьер-министра Роман Скляр поручил акиму Петропавловска начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Также в ночь на 10 апреля в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

В Министерстве водных ресурсов называли регионы, в которых сохраняется риск подтопления.

По данным пресс-службы ведомства, в Костанайской области пик паводка уже прошел. Сообщается, что приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Сложнее ситуация в СКО.

11 апреля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что сейчас необходима максимальная мобилизация сил и средств в Уральске и Атырау.