Токаев решил отменить проведение Международного форума Астана

Президентом было принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны принял решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года", - говорится в сообщении.

Президент выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.

Международный форум Астана возобновит работу в 2025 году.

На официальном сайте форума говорится, что он является площадкой для диалога высокопоставленных делегатов из правительств иностранных государств, международных организаций, деловых и научных кругов в поисках решений таких проблем, как изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность.