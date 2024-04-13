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Токаев решил отменить проведение Международного форума Астана

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президентом было принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны принял решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года", - говорится в сообщении.

Президент выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.

Международный форум Астана возобновит работу в 2025 году.

На официальном сайте форума говорится, что он является площадкой для диалога высокопоставленных делегатов из правительств иностранных государств, международных организаций, деловых и научных кругов в поисках решений таких проблем, как изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2084225-tokaev-reshil-otmenit-provedenie-mezhdunarodnogo-foruma-astana/

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