Очистка, озеленение, облагораживание: Токаев обратился к акимам в связи с паводками

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений акимам областей и городов по благоустройству и озеленению территорий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов. Также поручено привести в порядок дороги, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Токаев отметил важность привлечения к этой работе на регулярной основе жителей и волонтеров. По его словам, деятельность акимов будет оцениваться и по внешнему виду населенных пунктов и общественных пространств.

В целом, руководители регионов должны заняться внедрением культуры поддержания городов в достойном и привлекательном состоянии.

Отметим, по данным МЧС, в 10 регионах Казахстана объявлен режим ЧС.

Также напомним, как стало известно вчера, 7 апреля, режим ЧС ввели в Атырауской области. А в двух районах СКО началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Также на паводки в Казахстане отреагировали в Турции – в МИД страны заявили, что готовы оказать любую помощь.

Вчера премьер-министр Олжас Бектенов приехал в Атыраускую область, где встретился с жителями города Кульсары, который сильно пострадал от паводков. Напомним, из города на прошлой неделе вывезли 15 тыс. человек.

В воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух мужчин в Кульсары, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет.

Сегодня в пресс-службе правительства сообщили, что рисков подтопления Астаны не имеется.