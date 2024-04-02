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"В Казахстане первый раз такое": подаст ли министр водных ресурсов в отставку из-за паводков

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Нуржан Нуржигитов
Нуржан Нуржигитов. Фото: официальный сайт акимата Жамбылской области

Сегодня на брифинге правительства главу Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова спросили, уйдет ли он в отставку из-за паводков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Нуржан Нуржигитов отметил, что на днях президент сделал ему строгий выговор. Ранее выговор получали зампремьер-министра и акимы.

"Строгий выговор на меня наложили. Теперь стоит задача, чтобы совместно с местными исполнительными органами, МЧС принять превентивные меры. Сейчас все госорганы в этом направлении работают. По итогам этой работы будут приняты меры по дальнейшему дисциплинарному взысканию.

Мы должны понимать, что тот уровень воды, который образовался, – в Казахстане за последние 30 лет это в первый раз такое, чтобы во время паводков было такое количество воды. Учитывая прогноз "Казгидромета", мы начали освобождать емкости в водохранилищах. За март на водохранилищах мы накопили около 3 кубокилометров воды. Сейчас у нас еще есть свободные емкости, которые мы во время второго этапа паводков будем накапливать", – заявил министр.

При этом у Нуржана Нуржигитова журналисты спросили, уйдет ли он в отставку из-за ситуации с паводками.

"Я еще раз хочу отметить, что решение будет приниматься по результатам нашей деятельности по предупреждению паводковых мероприятий", – ответил министр.

Напомним, что Министерство водных ресурсов и ирригации было создано в Казахстане в начале сентября 2023 года. Главой ведомства 4 сентября был назначен Нуржан Нуржигитов, до этого занимавший пост акима Жамбылской области.

Ситуация с паводками в Казахстане

Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений кабмину.

А 4 марта ожидается визит Касым-Жомарта Токаева в один из пострадавших от паводков регионов.

Ранее сообщалось, что наиболее сложная ситуация с паводками наблюдается в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В эти регионы мобилизованы и переброшены силы и средства МЧС.

В зоне подтопления остаются еще 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.

Между тем глава "Казгидромета" сообщила, что в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды в ЗКО по трансграничным рекам. Здесь прогнозируют паводок.

Также вчера президент проводил заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Он резко высказался по поводу работы акиматов и отметил, что ситуация может ухудшиться.

Кроме того, глава государства раскритиковал МЧС и Министерство водных ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2077463-v-kazahstane-pervyy-raz-takoe-podast-li-ministr-vodnyh-resursov-v-otstavku-iz-za-pavodkov/

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