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Назначен глава недавно созданного в Казахстане Министерства водных ресурсов и ирригации

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Нуржан Нуржигитов
Нуржан Нуржигитов. Фото: gov.kz

Нуржан Нуржигитов возглавил недавно созданное в Казахстане ведомство – Министерство водных ресурсов и ирригации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Указом главы государства Нуржигитов Нуржан Молдиярович назначен министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении Акорды.

До этого дня (с апреля прошлого года) Нуржигитов возглавлял Жамбылскую область. Был переназначен акимом региона в декабре.

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.

Пояснялось, что ведомство будет образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов – ему передадут функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

На официальном сайте акимата Жамбылской области говорится, что Нуржигитов Нуржан Молдиярович родился в 1967 году.

В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности "инженер-механик", в 2008 году – Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности "Экономика".

Является кандидатом технических наук, почетным профессором Казахского национального аграрного университета.

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Максима Горького Жуалынского района.

В разные годы работал главным специалистом аппарата акима Жуалынского района, заведующим отделом, руководителем отдела предпринимательства районного акимата.

Позже был замруководителя департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Жамбылской области.

Кроме того, возглавлял управление сельского хозяйства областного акимата, а также управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035152-naznachen-glava-nedavno-sozdannogo-v-kazahstane-ministerstva-vodnyh-resursov-i-irrigatsii/

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