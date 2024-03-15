"После встреч с ним люди воодушевлялись": Токаев высказался о писателе Абише Кекилбайулы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального курултая высказался об Абише Кекилбайулы и Илье Жаканове, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Примером для нас и наших потомков должны быть люди, которые ставят общенациональные интересы выше личных. Это особенно актуально в условиях современной геополитической ситуации.

В этой связи хочу особо отметить нашего знаменитого писателя, видного государственного деятеля Абиша Кекилбаева. Он уникальная личность и писатель-классик, оставивший неповторимый след в укреплении духовности нашего народа, внесший огромный вклад в развитие нашего государства. Я работал с Абишем Кекилбайулы и близко знал его. Он был по-настоящему крупной фигурой, человеком высокой внутренней культуры. Абиш Кекилбаев никогда ни о ком не говорил плохо, не противопоставлял людей друг другу, относясь ко всем с уважением и любовью. Многие приезжали к нему с других регионов нашей страны, чтобы выразить ему почтение и просто поговорить с ним. Двери его дома всегда были открыты для всех. После встреч с ним люди воодушевлялись и окрылялись. Он был далек от мелких праздных разговоров, много думая и рассуждая на темы, касающиеся прошлого, настоящего и будущего всего человечества. Одним словом, Абиш Кекилбаев был большим интеллектуалом и мудрым человеком.

Сегодня в этом зале присутствует Қазақстанның Еңбек Ері, видный деятель культуры, член Национального курултая Илья Жаканов. Илья Жаканович – настоящий государственник, яркий представитель нашей интеллигенции, снискавший большое уважение в обществе своими глубокими идеями и взвешенными мнениями.

Нам нужно должным образом чтить таких сынов и дочерей нашего народа, рассказывая об их жизненном пути, всесторонне продвигая их принципы и идеалы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.