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Токаев: Надо прекратить все мелкие разговоры, которые вносят раздор в наше общество

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального курултая высказался о важности единства народа, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Надо признать, что иногда мы воспринимаем историю слишком эмоционально. Излишнее копание в прошлом принесет нам больше вреда, чем пользы. Прошлое изменить никому не по силам. И стоит всегда помнить, что самый справедливый судья – это время.

Нам нужны сплоченность и солидарность, а не бесплодные разговоры и бесконечные споры. На современном этапе истории у нашего народа слова и дела должны быть едины. Поэтому важно, чтобы наша интеллигенция особое внимание уделила вопросам укрепления единства нации. Старшие поколения должны указывать путь, давать молодежи правильные ориентиры и наставления.

В нашей стране много талантливых, образованных, активных молодых людей. Наша задача – привить им самые благородные и прогрессивные качества. "Если в ближнем ты не видишь друга, бесполезны все твои дела" – эти слова великого Абая не теряют актуальности и сегодня.

Я всегда желаю, чтобы представители нашей интеллигенции были едины и проявляли взаимную солидарность. Ведь в конечном итоге из нашей взаимной заботы друг о друге складывается наше общее сочувствие и забота о судьбе страны. Еще раз повторю: надо прекратить все никчемные мелкие разговоры, которые вносят раздор в наше общество. Мы должны стремиться думать и размышлять на общенациональном уровне", - сказал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2068935-tokaev-nado-prekratit-vse-melkie-razgovory-kotorye-vnosyat-razdor-v-nashe-obschestvo/

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