Справедливый Казахстан: Токаев поделился своим виденьем справедливости

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время третьего заседания Национального курултая в Атырау поделился своим взглядом на понятия справедливости и ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"К нашим фундаментальным ценностям относятся справедливость и ответственность, которые являются моральным компасом государства и общества, необходимым для достижения социального равенства, мира и гармонии.

Как глава государства, своей главной миссией я вижу построение Справедливого Казахстана. На основополагающие принципы справедливости ориентируюсь с первых дней своего президентства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что целостное концептуальное оформление эта идея получила в сентябрьском послании 2022 года.

"В этой связи слышу мнения, что использование в политической риторике и практике понятия "справедливость" якобы влечет за собой определенные риски, порождая чрезмерные ожидания и усиливая требования к власти.

Полагаю, это упрощенное понимание и трактовка справедливости как, главным образом, равного распределения благ и ресурсов. В то же время, по моему глубокому убеждению, справедливость - это, прежде всего, равное распределение прав и ответственности.

Справедливость и ответственность - неразрывные понятия, потому что справедливость не может существовать без ответственности. Именно ответственное отношение к своему делу, к своим обязанностям является необходимым условием успеха каждого гражданина и всей нации. В этом заключается сила справедливости", - заявил президент РК.

Cегодня в Атырау под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева прошло третье заседание Национального курултая.

Выступая на заседании, глава государства отметил, что на этой площадке дается старт важным для страны начинаниям.

Во время курултая президент предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны.

Рассуждая об общественной этике, заявил, что в этом вопросе "одним изменением законов не обойтись".

Он также поделился своим виденьем, с чего стоит начаться каждому казахстанцу, желающему изменить мир к лучшему.

Напомним, в 2022 году на внеочередном XXIII съезде партии Amanat под председательством Касым-Жомарта Токаева президент отметил, что Новый Казахстан - это справедливый Казахстан. Тогда же глава государства заявил о своем выходе из партии.