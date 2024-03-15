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Токаев призвал казахстанцев быть готовыми отстаивать нацинтересы и защищать независимость страны

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на курултае призвал казахстанцев быть готовыми к отстаиванию национальных интересов и защите независимости страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Обобщив все прозвучавшие мнения и предложения сегодня, президент Касым-Жомарт Токаев выделил ряд ключевых ценностей, определяющих образ нации. И в первую очередь, это независимость и патриотизм.

"Важно, чтобы все граждане понимали глубокое значение независимости, на словах и на деле воплощали в себе искреннюю любовь к Родине.

Сохранить и преумножить достижения нашей священной независимости – а это самая важная задача – можно только посредством гармоничного сочетания усилий справедливого государства и ответственных, патриотичных граждан, а также постоянной адаптации нашего культурного кода к требованиям времени.

Мы как нация, как ответственный член международного сообщества, должны всегда быть готовыми отстаивать национальные интересы, защищать суверенитет и Независимость государства.

Это особенно актуально сейчас, "когда в мире все чаще стали апеллировать к принципу "не сила права, а право силы", и допускают рассуждения о, дескать, второсортных с точки зрения суверенности государств, которым уготована участь сателлитов", - отметил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2069148-tokaev-prizval-kazahstantsev-byt-gotovymi-otstaivat-natsinteresy-i-zaschischat-nezavisimost-strany/

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