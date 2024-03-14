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Судьбу действующего здания аэровокзала решили в аэропорту Алматы (фото)

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой подробно рассказал о строительстве нового терминала, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

Министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с ходом строительства нового международного пассажирского терминала в аэропорту Алматы. По информации ведомства, на сегодняшний день степень готовности здания составляет 93%.

Президента алматинского аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой отметил, что для терминала была закуплена вся необходимая техника и оборудование, часть из которого уже монтируется.

Новый международный терминал
Новый международный терминал. Фото: пресс-служба Минтранспорта

Новый международный терминал
Здание. Фото: пресс-служба Минтранспорта

Для комфорта пассажиров в новом терминале предусмотрены комнаты матери и ребенка на каждом этаже, необходимые удобства для людей с ограниченными возможностями, игровая зона для детей, а также комнаты отдыха, сo-working зоны, VR-комната, туалет для домашних животных. Кроме того, в новом терминале будет представлен музей Казахстанской авиации.

С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность Международного аэропорта Алматы увеличится до 14 млн пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию нового терминала планируется летом 2024 года.

Новый международный терминал
Министр транспорта и президент аэропорта. Фото: пресс-служба Минтранспорта

Новый международный терминал
Фото: пресс-служба Минтранспорта

Президент аэропорта также рассказал о планах компании на ближайшие 50 лет. Согласно концепции, после ввода нового терминала в эксплуатацию существующее здание аэровокзала пройдет реновацию и будет полностью переоснащено для обслуживания внутренних рейсов.

Кроме того, уже построен надземный переход, обеспечивающий удобный транзит между обоими терминалами.

Строительство нового терминала в аэропорту Алматы

В 2020 году все акции аэропорта Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов.

В августе 2021 года стало известно, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы. Через год, в августе 2022 года, строительные работы шли ударными темпами.

В начале 2023 года руководство аэропорта заявило, что планируемый срок завершения проекта – первое полугодие 2024 года.

В феврале того же года Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о том, на какой стадии находится строительство нового терминала и что будет с VIP-терминалом. В августе он сообщил, что в дизайне терминала будут использоваться работы местных художников. В начале ноября Эрсой заявил, что работы могут быть завершены досрочно.

В том же месяце глава Минтранспорта Марат Карабаев заявил, что сейчас аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится в июне 2024 года, когда будет запущен новый терминал.

В декабре Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе работ в новом терминале и объяснил, как будет функционировать действующий терминал. Тогда он объявил, что новый терминал планируется открыть к 1 июня 2024 года.

Недавно президент аэропорта рассказал о том, как изменится воздушная гавань мегаполиса с открытием нового терминала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2068518-sudbu-deystvuyuschego-zdaniya-aerovokzala-reshili-v-aeroportu-almaty/

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