Стало известно, когда мажилису представят кандидатуру нового премьера

Сегодня в 15:00 президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании мажилиса парламента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра", - говорится в сообщении.

Отставка правительства Алихана Смаилова

Вчера правительство Казахстана ушло в отставку.

Исполнение обязанностей премьер-министра РК возложили на Романа Скляра. До утверждения нового состава кабмина все ведомства будут возглавлять прежние министры.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что будет после отставки правительства в Казахстане и когда будет сформирован новый кабинет министров.

Стоит отметить, что ранее Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева - оно пройдет в среду, 7 февраля.