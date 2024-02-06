Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стало известно, когда мажилису представят кандидатуру нового премьера

Опубликовано:

Депутаты сидят на заседании
Заседание. Иллюстративное фото: пресс-служба сената парламента РК

Сегодня в 15:00 президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании мажилиса парламента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра", - говорится в сообщении.

Отставка правительства Алихана Смаилова

Вчера правительство Казахстана ушло в отставку.

Исполнение обязанностей премьер-министра РК возложили на Романа Скляра. До утверждения нового состава кабмина все ведомства будут возглавлять прежние министры.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что будет после отставки правительства в Казахстане и когда будет сформирован новый кабинет министров.

Стоит отметить, что ранее Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева - оно пройдет в среду, 7 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059334-segodnya-tokaev-primet-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-mazhilisa/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.