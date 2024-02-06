Стало известно, когда мажилису представят кандидатуру нового премьера
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Сегодня в 15:00 президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании мажилиса парламента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра", - говорится в сообщении.
Отставка правительства Алихана Смаилова
Вчера правительство Казахстана ушло в отставку.
Исполнение обязанностей премьер-министра РК возложили на Романа Скляра. До утверждения нового состава кабмина все ведомства будут возглавлять прежние министры.
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что будет после отставки правительства в Казахстане и когда будет сформирован новый кабинет министров.
Стоит отметить, что ранее Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева - оно пройдет в среду, 7 февраля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059334-segodnya-tokaev-primet-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-mazhilisa/