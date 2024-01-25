Асхат Шахаров высказался насчет угроз о "массовой стрельбе" в школах Актобе

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил школы Актобе и опроверг информацию о возможном нападении. Он заявил, что повода для волнений нет, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Глава региона посетил ряд школ Актобе (№ 21, 27 и 32), где побеседовал с родителями учащихся.

Асхат Шахаров подчеркнул, что нет причин для паники и тревоги. Он призвал население сохранять спокойствие и доверять только достоверным и официальным источникам информации.

По его словам, распространяемые в социальных сетях сообщения о подготовке нападений на школы, которые якобы должны произойти 26 января, являются фейковыми. Ранее сообщения, содержащие практически идентичные тексты и фотографии, появлялись и в ряде городов России.

"Повода для волнений нет. Прошу население сохранять спокойствие и верить только достоверным, официальным источникам информации. Уже известно, что эти сообщения являются фейковыми. Тем не менее, поскольку угрозы озвучены, возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, во всех школах приняты необходимые меры безопасности. Ситуация под контролем", - сказал аким Актюбинской области.

Напомним, ранее в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

Между тем в пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования не прекращен, продолжается в обычном режиме.

Добавим, что согласно ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.