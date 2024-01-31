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"Расхождение допустимо": на возмущение жителей ВКО из-за смены часового пояса ответил министр

Опубликовано:

Будильник
Часы. Иллюстративное фото: pexels.com

В кулуарах мажилиса главу МТИ спросили, собираются ли в министерстве прислушаться к жителям ВКО, которые выступают против введения единого часового пояса в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

На прошлой неделе жители ВКО выразили несогласие с переходом на единое время. Они заявляют, что по новому времени темнеть зимой у них будет уже в 16:00, и таким образом они теряют целый световой час.

"Что касается постановления – постановление принято. 1 марта мы будем в одном часовом поясе. Что касается высказывания и позиции граждан в ВКО, мы на прошлой неделе районные выездные заседания провели, встретились с сельчанами, кто высказывал свое мнение. Была большая группа ученых, они с доказательной базой простым языком и в схемах доказали и убедили, что сегодня переход на единый часовой пояс (необходим – прим. ред.).

В частности, для жителей не Усть-Каменогорска, а для тех, кто находится в ВКО у границы – сегодня разница, мы еще раз говорим, в полдень, в 15:00 в Усть-Каменогорске было 15:32, то есть порядка 30-ти минут расхождение. Для ученых это расхождение допустимо, поэтому после встреч с опровержениями, обоснованием доводов никаких изменений (в решении по смене часового пояса – прим. ред.) не предполагается", – заявил глава Министерства торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Отметим, что также Шаккалиев сегодня ответил, нужно ли будет вручную переводить время на смартфонах, телефонах и прочей технике в Казахстане в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 – в это время часовой пояс в стране сменится с UTC+6 на UTC+5.

Переход всего Казахстана на UTC+5

В январе прошлого года Министерство торговли и интеграции, отвечающее в Казахстане за метрологию и стандартизацию, сообщило, что к ним поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре того же года среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах республики запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. По его словам, разница между административным и природным временем почти во всех регионах будет минимальна.

В декабре эту идею поддержали и ученые, заявив, что часовой пояс UTC+6, по которому живет большая часть Казахстана, не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека.

А 20 января глава правительства подписал постановление о переходе на единый часовой пояс.

Также на прошлой неделе глава KEGOC Наби Айтжанов рассказал, повлияет ли внедрение единого часового пояса в Казахстане на работу электрических сетей и увеличение нагрузки на них.

Кроме того, в Минтруда Казахстана рассказали, как должны оплачивать работникам ночной смены лишний трудовой час, который образуется из-за перевода времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058429-rashozhdenie-dopustimo-na-vozmuschenie-zhiteley-vko-iz-za-smeny-chasovogo-poyasa-otvetil-ministr/

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