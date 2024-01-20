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30 лет независимости Казахстана

Переход Казахстана на единое время: премьер подписал постановление

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Мужчина смотрит на наручные часы
Наручные часы. Иллюстративное фото: James Brokensha Photography / Getty Images

С 1 марта во всей стране время будет исчисляться по часовому поясу UTC+5. Премьер-министр Алихан Смаилов подписал соответствующее постановление, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьера.

Новое постановление, которое подписал Смаилов, вносит изменения в другое постановление – от 23 ноября 2000 года. Именно в соответствии с ним казахстанцы жили по времени двух часовых поясов – UTC+5 и UTC+6.

Теперь же ко всей территории Республики Казахстан применяется лишь 5-й часовой пояс (UTC+5).

Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) поручено перевести местное время на 1 час назад.

Постановление вводится в действие с 1 марта 2024 года.

Переход всего Казахстана на UTC+5

Еще в январе 2023 года Министерство торговли и интеграции, отвечающее в Казахстане за метрологию и стандартизацию, сообщило, что к ним поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре того же года среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах республики запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. По его словам, разница между административным и природным временем почти во всех регионах будет минимальна.

В декабре эту идею поддержали и ученые, заявив, что часовой пояс UTC+6, по которому живет большая часть Казахстана, не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека.

А накануне Минторговли объявило об окончательном принятии решения по часовым поясам. Именно его и закрепило постановление правительства.

Мы приводили мнение экспертов по данному решению. Они заявили, что жители регионов, переходящих на новый часовой пояс, начнут тратить больше электроэнергии. Также переход на новое время отразится и на здоровье некоторых казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056528-perehod-kazahstana-na-edinoe-vremya-premer-podpisal-postanovlenie/

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