Повлияет ли смена часового пояса на расход электричества, рассказали в KEGOC
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Глава KEGOC Наби Айтжанов на брифинге рассказал, повлияет ли внедрение единого часового пояса в Казахстане на работу электрических сетей и увеличение нагрузки на них, передает корреспондент NUR.KZ.
Наби Айтжанов сообщил, что единый пояс незначительно повлияет на сети.
"Вы должны понимать, что у нас увеличится нагрузка в часы пик - в утреннее и вечернее время. Соответственно, с увеличением максимального часового потребления у нас обязательно увеличится потребление электрической энергии.
Но в целом один час - это незначительное увеличение, которое наша система выдержит. Поэтому здесь такого большого опасения для национальной энергосистемы нет", - сказал он.
При этом, по словам Айтжанова, казахстанцы не будут из-за внедрения единого часового пояса больше платить за свет.
"Там не будет такого, что казахстанцы будут больше платить. Они будут платить в соответствии со своими цифрами потребления. Наши сети выдержат, работа национального электрического оператора будет стабильна…
Гарантируем, что сети выдержат нагрузку и не будет веерных отключений", - заверил глава KEGOC.
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
Напомним, в январе 2023 года в Министерстве торговли и интеграции сообщили, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщалось о создании межведомственной рабочей группы, которая и должна вынести решение по данному вопросу.
В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.
19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.
В нашем материале мы рассказывали, нужно ли казахстанцам переводить часы вручную на смартфонах при переходе на единый часовой пояс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2057687-povliyaet-li-smena-chasovogo-poyasa-na-rashod-elektrichestva-rasskazali-v-kegoc/