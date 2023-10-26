Может ли Кайрат Сатыбалдыулы выйти раньше срока по УДО, рассказали в Генпрокуратуре

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев сегодня в кулуарах сената рассказал, может ли Кайрат Сатыбалдыулы выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, может ли Кайрат Сатыбалдыулы рассчитывать на УДО.

"Теоретически, у нас закон предусматривает возможность применения таких мер, как условно-досрочное освобождение, замена меры наказания на более мягкое. В законе есть определенные требования. Это должен быть какой-то срок, либо возмещение ущерба, который твоими действиями был причинен. Потом – учитывается характеристика и другие подобные вещи, его поведение в местах лишения свободы", – сказал Асет Чиндалиев.

По его словам, это право осужденного – обращаться за УДО или заменой меры наказания. А суд вправе отказать или удовлетворить запрос.

"Осужденный вправе обратиться, но у суда обязанности такой нет, что обязательно он должен освободить (обратившегося – прим. ред.). Даже если сроки подходят, суд может ему отказать по причинам, если он не встал на путь исправления.

Это просто в СМИ (освещались подобные случаи – прим. ред.) (…) Поскольку это громкие, резонансные дела, обращается внимание, что такие люди освобождаются. На самом деле, очень много людей освобождаются, которые подпадают под условно-досрочное освобождение либо замену наказания. Оно применяется по большой категории преступлений. Есть исключения – террористические преступления, преступления против половой неприкосновенности.

УДО, например, с 2020 года у нас не применяется к коррупционерам полностью. Поэтому при рассмотрении вопроса о применении тех или иных мер по снижению наказания, конечно, учитываются различные факторы", – сообщил замгенпрокурора.

Журналисты попросили Асета Чиндалиева озвучить позицию Генпрокуратуры. Так как у казахстанцев, по их словам, сложилось впечатление, будто наши правоохранители дают сигнал: "хапайте побольше, чтобы потом была возможность откупиться и выйти".

"Такого сигнала никто не дает, я же говорю, эта норма… к тем же коррупционерам мы не применяем условно-досрочное освобождение… к тем коррупционерам, которые совершили преступления с 2020 года, не применяется УДО", – подчеркнул Чиндалиев.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что осужденному ранее на 6 лет Кайрату Боранбаеву изменили наказание на ограничение свободы. Теперь он будет находиться под пробационным контролем.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям.

Позже в Антикоре сообщили, что хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса".

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении окончательного приговора.

В сентябре 2022 года Сатыбалдыулы суд признал виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Также суд приговорил к конфискации имущества, внесении представления на имя президента о лишении его звания генерал-майор, орденов "Курмет" и "Парасат". Еще ему запрещено занимать должности на госслужбе, в нацкомпаниях, Нацбанке в течение 10 лет.

В конце мая Антикор рассказал, как идет работа по возврату средств в рамках расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц. По данным ведомства, всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге.

Позже в ситуационном центре КУИС показывали трансляцию с камер видеонаблюдения, установленных в учреждении №22, где содержатся Серик Кудебаев и Кайрат Сатыбалдыулы.

Позже для СМИ провели пресс-тур и показали, в каких условиях содержатся 270 заключенных, среди которых бизнесмен Кайрат Сатыбалды.