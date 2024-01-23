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Около 4-5 млрд тенге планируют вложить в Институт сейсмологии при МЧС

Опубликовано:

Сейсмолог
Сейсмолог. Фото: seismology.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах кабмина рассказал, что Институту сейсмологии при МЧС хотят выделить, предварительно, около 4-5 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Министерства науки и высшего образования Саясат Нурбек сегодня рассказал, что недостаточный уровень финансирования и научного потенциала Института сейсмологии при МЧС стал очевиден после землетрясения в Алматы.

"Сейчас мы, предварительно, закладываем порядка 4-5 млрд тенге. Но сумма будет уточняться позже, после заседания научно-технической комиссии.

С прошлого года у нас была отдельная программа, в этом году уже закладываем большой пакет финансирования на соответствующее оснащение, усиление кадрового потенциала. По договоренности с МЧС мы также закладываем отдельное финансирование для поддержки этого Института", – добавил министр.

По его словам, средства пойдут на дополнительное расширение покрытия, зонды и цифровизацию.

Институт сейсмологии, по данным на официальном сайте, является головной организацией в области фундаментальных и прикладных исследований по проблемам обеспечения сейсмической безопасности в Казахстане. Был создан в июне 1976 года.

Основная цель Института – обеспечение сейсмической безопасности территории и населения Казахстана и снижение сейсмического риска.

Землетрясение в Алматы

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057048-okolo-4-5-mlrd-tenge-planiruyut-vlozhit-v-institut-seysmologii-pri-mchs/

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