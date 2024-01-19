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30 лет независимости Казахстана

"Мы бы жили в другой формации": министр обороны о действиях военных во время январских событий

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Руслан Жаксылыков
Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба МО РК

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков сегодня в кулуарах парламента высказался о действиях военных во время январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Жаксылыков попросил не давать негативных оценок действиям военных Казахстана из-за того, что были вызваны силы ОДКБ во время январских событий.

"Если бы государство в целом под руководством нашего президента не справилось бы, мы бы с вами жили бы сейчас в другой формации", – заявил он.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане?

Через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки.

Самые масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.

Протесты и беспорядки проходили во многих городах Казахстана – в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других.

В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью, 7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу. В течение следующих нескольких дней силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.

11 января Токаев выступил в мажилисе и поставил ряд задач перед новым премьер-министром страны Алиханом Смаиловым.

В начале января детальную хронологию январских событий 2022 года представили в документальном фильме в эфире телеканала "Хабар".

Также депутат Абзал Куспан сообщил, что в этом году станет известна роль Дикого Армана, Кайрата Кудайбергена и других фигурантов уголовных дел, возбужденных после январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056398-my-by-zhili-v-drugoy-formatsii-ministr-oborony-o-deystviyah-voennyh-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/

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