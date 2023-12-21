Антикор проверит Министерство туризма и спорта на коррупцию

Антикор проанализирует деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе его подведомственных организаций на предмет коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на службу.

Как сообщила пресс-служба Антикора в Telegram, Агентство проводит внешний анализ коррупционных рисков в сфере спорта.

Так, в рамках ВАКРа проанализируют деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе его подведомственных организаций по вопросам финансирования спорта.

Будут изучены бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение спортивных мероприятий, сборов, закупа экипировки, оборудования, спортивного питания, организации зарубежного командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов.

Анализ проведут сотрудники Антикора, заинтересованные госорганы и представители гражданского общества. Поучаствовать в процессе приглашают также и неравнодушных граждан.

"Если Вы владеете информацией о коррупционных рисках или имеете предложения по совершенствованию сферы финансирования спорта, просим направлять их на электронную почту karipova.a@antikor.gov.kz", – говорится в сообщении.