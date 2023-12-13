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Антикор начал проверять Минспорта после скандала с "одноразовой" формой спортсменов на Азиаде

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Форма на девушке
Форма. Кадр из видео: instagram.com/kzsports

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев во время брифинга в СЦК рассказал, что Антикор начал проверять его ведомство после скандала с "одноразовой" формой на Азиаде, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев сообщил, что сегодня Антикоррупционная служба начала проводить в его ведомстве определенные проверки.

"Служба экономических расследований тоже ведет работу по Комитету спорта и дирекции развития спорта. Надо немного подождать. Думаю, что результаты будут", — заявил Ермек Маржикпаев.

Он добавил, что форма, вызывавшая возмущение у спортсменов, участвовавших в Азиаде, была приобретена через госзакупки у казахстанского производителя, как того и требует законодательство.

Данный поставщик значился в реестре добросовестных товаропроизводителей НПП "Атамекен". Он также заверил, что ситуация не повторится с формой, в которой казахстанские спортсмены будут представлять страну на Олимпиаде в Париже в 2024 году

"В феврале презентуем форму, в которой олимпийцы поедут в Париж. Сегодня у нас проводится определенный конкурс. Участвуют как местные, так и иностранные поставщики.

Все будем делать законно. Надо подождать. Мы приглашаем активистов, журналистов, блогеров. Хотим провести народное голосование. По механизму еще определимся", — заявил он.

Напомним, в сентябре спортсменка Алина Саркулова пожаловалась на форму, выданную к Азиаде-2023. Девушка назвала экипировку "одноразовой".

В Министерстве туризма и спорта тогда заявили, что после Азиатских игр будет создана комиссия, которая изучит вопросы изготовления спортивной формы для выступления спортсменов на различных соревнованиях.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев также заявлял, что в его ведомство не поступали жалобы на некачественную одежду для спортсменов на Азиаде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2050626-antikor-nachal-proveryat-minsporta-posle-skandala-s-odnorazovoy-formoy-sportsmenov-na-aziade/

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