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"Не выполнили обязательства": министр отчитал еще две федерации после Азиады

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Два фехтовальщика
Фехтование. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр туризма и спорта провел встречу с тренерским штабом и главами федераций фехтования и таэквондо. Он раскритиковал выступления спортсменов на Азиаде, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел встречу с руководителями и тренерским штабом федераций фехтования и таэквондо.

"Ермек Маржикпаев назвал выступления обеих сборных в Ханчжоу посредственными и отметил, что руководителям федераций не удалось выполнить свои обязательства, данные перед стартом соревнований", – говорится на сайте министерства.

Так, сборная по фехтованию на Азиатских играх-2022 добыла в общую копилку 1 "серебро" и 2 "бронзы", тогда как перед началом были обещаны золотая и бронзовая медали. Таэквондисты пообещали 1 "золото", 1 "серебро", 2 "бронзы", но привезли только 2 бронзовые медали.

Министр поручил обеим федерациям проработать ошибки и поставил задачи.

"Как мы видим на Азиатских играх, данные две сборные не смогли особо порадовать наших болельщиков. Впереди Париж. В оставшиеся 8 месяцев нужно усилить подготовку спортсменов и получить столь важные путевки на предстоящую Олимпиаду", – сказал Маржикпаев.

На этот раз представители федерации фехтования пообещали завоевать 5 лицензий на участие в соревнованиях в Париже, а сборная по таэквондо должна получить 2 лицензии.

Ранее Маржикпаев заявил, что сборная Казахстана по гребным видам спорта показала на Азиаде неоднозначные результаты.

Отметим, что в конце октября министр туризма и спорта встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства поставил перед Маржикпаевым ряд задач.

Напомним, соревновательная программа летних Азиатских игр-2022 завершилась почти месяц назад в китайском городе Ханчжоу. Сборная Казахстана завоевала в общей сложности 80 медалей – в медальном зачете наша страна не смогла попасть в десятку лучших, заняв 11 место.

Отмечалось, что это был худший результат за всю историю участия Казахстана в летней Азиаде. Помимо этого в начале игр некоторые из спортсменов пожаловались на качество формы нашей сборной. В Дирекции развития спорта МТС сообщили, что после Азиатских игр создали комиссию, которая изучит данные вопросы.

11 октября президент Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами игр. На встрече он сделал замечание Минспорта в связи с низкими показателями на соревновании.

Кроме того, глава государства призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

Также добавим, что в конце октября сборная Казахстана завершила Азиатские Пара игры на 11-м месте в командном зачете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2044505-ne-vypolnili-obyazatelstva-marzhikpaev-obrushilsya-s-kritikoy-esche-na-dve-federatsii-posle-aziady/

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